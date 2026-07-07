चंडीगढ़: सेक्टर 22 में हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल; पुलिस कर रही है छानबीन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 23 Oct 2026 01:02 AM IST
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चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में गोलीबारी की घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान नैतिक के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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Chandigarh: A firing incident was reported in Sector 22 of Chandigarh, leaving one person dead and another critically injured. The deceased has been identified as Naitik. Police investigation underway: Chandigarh Police— ANI (@ANI) October 22, 2026
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