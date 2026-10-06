Chandigarh News: बच्चों के हाथ में किताबें थमा नशे से बचाने की मुहिम

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मलोया थाना प्रभारी बलदेव कुमार की पहल, कार्रवाई के साथ नई पीढ़ी को सही राह दिखाने पर जोरचंडीगढ़। नशे के खिलाफ लड़ाई में चंडीगढ़ पुलिस अब बच्चों को जागरूक कर इसकी जड़ पर चोट करने की कोशिश कर रही है। मलोया थाना प्रभारी बलदेव कुमार ने बच्चों को किताबें बांटने की पहल की है। मकसद है कि बचपन से ही उनमें पढ़ने की रुचि विकसित हो और वे नशे व गलत संगत से दूर रहकर बेहतर भविष्य की ओर बढ़ें।उनके मुताबिक बच्चों को किताबों और सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ना उन्हें सही दिशा देने का प्रभावी तरीका है। पढ़ने से उनकी जानकारी बढ़ने के साथ सोचने-समझने की क्षमता भी विकसित होती है। यह पहल नशे के खिलाफ पुलिस की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसमें कार्रवाई के साथ जागरूकता को भी अहमियत दी जा रही है।तस्करों पर सख्ती, युवाओं को जागरूक करने पर जोरचंडीगढ़ पुलिस नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। साथ ही, युवाओं को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराने के लिए जागरूकता अभियान, खेल और प्रतियोगिताओं जैसी गतिविधियों का सहारा लिया जा रहा है। उद्देश्य सिर्फ नशे की सप्लाई रोकना नहीं, बल्कि बच्चों और युवाओं को इसकी गिरफ्त में आने से पहले ही सही विकल्पों से जोड़ना है।