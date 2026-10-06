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Chandigarh News: प्रशासक की 4 विजिट, 20 शिकायतें, फिर भी नहीं बना शौचालय

Fri, 16 Oct 2026 12:44 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 12:44 AM IST
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4 visits by the administrator, 20 complaintsyet the toilet remains unbuilt.
खुले में पेशाब करने की वजह से हो रही है मंडी में समस्या
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चंडीगढ़। सेक्टर-26 की सब्जी मंडी में प्रशासक के चार दौरों के बाद भी शौचालय और गंदगी की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। श्री लक्ष्मी नारायण मार्केट के करीब 150 दुकानदार और आढ़ती दिनभर बदबू से परेशान हैं। मार्केट के पास खराब पड़े ढांचे के आसपास लोग खुले में शौच करते हैं। दुकानदारों के अनुसार, समस्या को लेकर नगर निगम, चंडीगढ़ प्रशासन और पीएमओ तक शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। संतोष कुमार, बाबू और सुच्चा सिंह ने मांग की कि यहां जल्द शौचालय बनाया जाए, ताकि दुकानदारों और लोगों को राहत मिल सके।

चार शौचालय बनाने के दिए थे निर्देश: मंडी के दौरे के दौरान पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने आढ़तियों और लोगों की सुविधा के लिए कम से कम चार शौचालय बनाने की जरूरत बताई थी। इसके बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है।
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