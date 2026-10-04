Chandigarh News: 300 पेटी शराब पकड़ी, दस्तावेज जांच के बाद होगी कार्रवाई

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चंडीगढ़। सेक्टर-29 में पुलिस ने शनिवार को महिंद्रा पिकअप से 300 पेटी शराब पकड़ी। शराब एल-1 से सेक्टर-15 ले जाई जा रही थी। पुलिस के अनुसार, चालक के पास मौके पर दस्तावेज नहीं थे। सूचना पर आबकारी विभाग की टीम पहुंची और मालिकों से दस्तावेज मंगवाए, जो सही पाए गए। डीएसपी पी. अभिनंदन ने बताया कि आबकारी विभाग लाइसेंस की जांच कर रहा है। जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा कि शराब वैध थी या अवैध। अभी कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। संवाद