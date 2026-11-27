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अरविंद बाजपेयीचंडीगढ़। नगर निगम चुनाव 2026 में मुकाबला भाजपा-अकाली गठबंधन, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच होगा, लेकिन इस बार चुनावी गणित पर मतदाता सूची में हुए बदलाव का भी असर पड़ेगा। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद शहर की अंतिम मतदाता सूची में 4,60,209 मतदाता रह गए हैं। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के समय यह संख्या 6,59,805 थी। इस तरह दोनों सूचियों की तुलना में 1,99,596 मतदाता कम हुए हैं। राजनीतिक दलों के सामने अब अपने पुराने वोट बैंक को बचाने के साथ समर्थकों के नाम सूची में होने और उन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचाने की चुनौती है।पिछले नगर निगम चुनाव में 6,33,475 मतदाताओं में से करीब 60.7 प्रतिशत ने मतदान किया था। 35 वार्डों में 203 उम्मीदवार मैदान में थे। मतदान प्रतिशत 2016 के 59.5 प्रतिशत से अधिक रहा था। इस बार मतदाताओं की संख्या घटने के बाद मतदान प्रतिशत पर भी दलों की नजर रहेगी।ड्राफ्ट सूची से अंतिम सूची में जुड़े 9,927 नामचुनाव विभाग के अनुसार एसआईआर से पहले 5,16,427 मतदाता दर्ज थे। ड्राफ्ट सूची में यह संख्या घटकर 4,50,282 रह गई। दावे और आपत्तियों के बाद 15,117 नए मतदाता जुड़े और 5,190 नाम हटाए गए। इस तरह अंतिम सूची में 4,60,209 मतदाता दर्ज हुए। ड्राफ्ट सूची के मुकाबले 9,927 की शुद्ध बढ़ोतरी हुई, लेकिन 2024 की सूची से संख्या अब भी 1,99,596 कम है।आप के सामने 14 सीटें दोहराने की चुनौती2021 में पहली बार निगम चुनाव लड़कर आप ने 14 सीटें जीती थीं। पार्टी को 1,04,471 वोट और 27.08 प्रतिशत वोट शेयर मिला था। इस बार पुराने जनाधार को बचाने के साथ उन वार्डों में बूथ प्रबंधन मजबूत करना चुनौती है, जहां जीत का अंतर कम था। पार्टी प्रवक्ता के अनुसार समर्थकों के नामों की जांच पर भी ध्यान दिया जा रहा है।कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट, भाजपा-अकाली गठबंधन को जोड़ने होंगे मतकांग्रेस को पिछले चुनाव में 1,14,942 वोट और 29.79 प्रतिशत वोट शेयर मिला था। इसके बावजूद पार्टी आठ सीटें ही जीत सकी। इस बार उसके सामने वोटों को सीटों में बदलने और समर्थकों की भागीदारी सुनिश्चित करने की चुनौती है। भाजपा को 1,13,045 वोट और 29.30 प्रतिशत वोट मिले थे, जबकि अकाली दल को 9,488 वोट मिले। दोनों के कुल वोट 1,22,533 और संयुक्त वोट शेयर करीब 31.8 प्रतिशत था। गठबंधन के सामने दोनों दलों के मतदाताओं को एक-दूसरे के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान कराने की चुनौती रहेगी।मतदान प्रतिशत बढ़ा तो भी घट सकते हैं कुल वोटअंतिम सूची के 4,60,209 मतदाताओं में 60.7 प्रतिशत मतदान हुआ तो करीब 2.79 लाख वोट पड़ेंगे। यह 2021 के करीब 3.80 लाख वोटों से कम होंगे। यानी मतदान प्रतिशत बढ़ने के बावजूद कुल वोटों की संख्या घट सकती है।