एक्सप्लेनर: क्या यूपीआई के जरिए ₹2,000 से अधिक के भुगतान पर लगेगा शुल्क? जानिए इससे जुड़े 14 सवालों के जवाब

5. 2,000 रुपये से ऊपर के पेमेंट पर 0.5 प्रतिशत कटौती का दावा कितना सही?

0.5 प्रतिशत चार्ज कटने का दावा एक राजनीतिक आरोप है, जिसे विपक्ष द्वारा उठाया गया है। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि सरकार 2,000 रुपये से अधिक के हर यूपीआई पेमेंट पर 0.5 प्रतिशत का अतिरिक्त चार्ज लगाने की योजना बना रही है। इस गणित के हिसाब से दावा किया गया कि 5,000 रुपये के पेमेंट पर 25 रुपये और 10,000 रुपये के पेमेंट पर 50 रुपये की कटौती होगी। हालांकि, सरकारी अधिसूचना में 0.5 प्रतिशत या किसी अन्य दर का कोई जिक्र नहीं है और न ही ऐसी कोई कटौती लागू की गई है।

6. विपक्ष का इस मुद्दे पर क्या रुख है और सरकार पर क्या आरोप लगाए गए हैं?

मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आम जनता की जेब से यूपीआई के जरिए नई वसूली करने का गंभीर आरोप लगाया है। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि केंद्र सरकार जनता से वसूली का नया प्लान लेकर आई है, जिसके तहत 2,000 रुपये से अधिक के डिजिटल भुगतान पर 0.5 फीसदी की दर से शुल्क वसूला जाएगा। कांग्रेस का तर्क है कि 14 सितंबर के नोटिफिकेशन में 2,000 रुपये की सीमा तय करके सरकार ने आम उपभोक्ताओं पर भविष्य में वित्तीय बोझ डालने की प्रशासनिक पृष्ठभूमि तैयार कर ली है।



दूसरी ओर, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यूपीआई लेनदेन पर संभावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। मंगलवार को एक्स पर किए एक पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ₹2,000 से अधिक के मर्चेंट यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर लगाने का रास्ता खोल रही है। राहुल गांधी के मुताबिक, ऐसे लेनदेन की संख्या भले ही UPI के कुल लेनदेन का करीब 5% हो, लेकिन इनका हिस्सा कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू में लगभग 65% है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर ग्राहक से सीधे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, तो दुकानदार पर लगने वाली फीस का बोझ आखिरकार किसकी जेब पर पड़ेगा।

7. सत्ता पक्ष और और सरकार की ओर से इन आरोपों पर क्या सफाई आई है?

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने कांग्रेस के इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे भ्रामक करार दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस एक बार फिर जनता के बीच फेक न्यूज फैलाकर भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है। सरकार की तरफ से भी स्पष्ट किया गया है कि अगस्त 2026 में जारी आधिकारिक बयानों में बार-बार सरकार ने कहा है कि आम यूजर्स के लिए यूपीआई सेवाएं मुफ्त रहेंगी और किसी भी उपभोक्ता से कोई चार्ज नहीं वसूला जाएगा।

8. क्या एक आम आदमी के दूसरे आदमी को पैसे भेजने पर भी कोई असर पड़ेगा?

बिल्कुल नहीं। सरकार ने अगस्त 2026 में ही यह रुख पूरी तरह साफ कर दिया था कि पर्सन-टू-पर्सन (P2P यानी एक व्यक्ति के बैंक खाते से दूसरे व्यक्ति के खाते में) किया जाने वाला कोई भी लेन-देन हमेशा मुफ्त रहेगा। चाहे आप अपने किसी मित्र, रिश्तेदार या कामगार को 2,000 रुपये से कम भेजें या 2,000 रुपये से अधिक, P2P श्रेणी के अंतर्गत होने वाले किसी भी ट्रांसफर पर कोई यूजर चार्ज या शुल्क नहीं लगेगा।