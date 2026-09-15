द बोनस मार्केट अपडेट: शुरुआती बढ़त गंवाकर सेंसेक्स 778 अंक टूटा, निफ्टी 23150 से फिसला; जानें बाजार का हाल

भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को शुरुआती उछाल के बावजूद भारी गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती तेजी के बाद बाजार ने अपनी बढ़त गंवा दी। सेंसेक्स 778 अंक से अधिक टूटकर 74,003.82 पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी भी 23,150 के स्तर से नीचे 23,118.60 पर आ गया।

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आज बाजार क्यों गिरा?

इस गिरावट से निवेशकों के करीब सात लाख करोड़ रुपये डूब गए। बढ़ती बॉन्ड आय और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने निवेशकों को डरा दिया। अदाणी एंटरप्राइजेज और श्रीराम फाइनेंस के शेयरों में चार-चार फीसदी की गिरावट आई। भारतीय रुपये में भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 0.4 फीसदी की गिरावट आई। यह दो महीने में रुपये की सबसे बड़ी गिरावट थी, जो 95.96 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। अधिकांश क्षेत्रीय सूचकांकों में नकारात्मक रुख रहा। निफ्टी सीमेंट, रियल्टी, वित्तीय सेवाएं और धातु क्षेत्र सबसे अधिक नुकसान में रहे। हालांकि, एफएमसीजी और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों ने बढ़त के साथ बेहतर प्रदर्शन किया। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मजबूत खरीदारी देखने को मिली।

बाजार में इस बड़ी गिरावट के पीछे पांच प्रमुख कारण बताए गए हैं। बढ़ती बॉन्ड आय ने निवेशकों की चिंताएं बढ़ा दीं। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा दर वृद्धि की उम्मीदें भी एक वजह रहीं। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा संघर्ष भी बाजार पर असर डाल रहा है। कच्चे तेल की कीमतें 108 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं। साथ ही, आईपीओ में उछाल भी बाजार की गिरावट का एक कारण रहा।

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किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ?

बाजार में कमजोरी व्यापक रूप से फैली रही। बैंकिंग, वित्तीय, उपभोक्ता, स्वास्थ्य सेवा और औद्योगिक क्षेत्रों में गिरावट देखी गई। यह बाजार में सतर्कता भरे माहौल का संकेत देता है। निफ्टी सीमेंट, रियल्टी, वित्तीय सेवाएं और धातु सूचकांकों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इन क्षेत्रों में भारी बिकवाली देखने को मिली।

वैश्विक बाजारों का क्या हाल रहा?

भारतीय बाजार की तरह वैश्विक बाजारों में भी गिरावट दर्ज की गई। लंदन के समय अनुसार सुबह 9:52 बजे तक स्टॉक्स यूरोप 600 में 0.8 फीसदी की गिरावट आई। एसएंडपी 500 फ्यूचर्स 0.5 फीसदी नीचे रहा। नैस्डैक 100 फ्यूचर्स में 0.6 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स भी 0.7 फीसदी गिरा। एमएससीआई एशिया पैसिफिक इंडेक्स और एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स दोनों में एक-एक फीसदी की गिरावट आई।