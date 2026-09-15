फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Bazar ›   Indian Markets Defy Global Jitters, Sensex Rallies Over 200 Points

द बोनस मार्केट अपडेट: वैश्विक दबाव के बावजूद भारतीय शेयर बाजार में उछाल; सेंसेक्स 75000 के पार पहुंचा

Tue, 15 Sep 2026 09:53 AM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Tue, 15 Sep 2026 09:53 AM IST
सार

15 सितंबर, 2026 को भारतीय शेयर बाजार ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद मजबूत बढ़त दर्ज की। सेंसेक्स 200 अंक से अधिक चढ़ा, निफ्टी 23,450 के ऊपर रहा और आईटी सूचकांक में 3 फीसदी से अधिक की तेजी आई। जानें शुक्रवार, 11 सितंबर के बाजार का हाल और वैश्विक बाजारों का प्रदर्शन।

विज्ञापन
Indian Markets Defy Global Jitters, Sensex Rallies Over 200 Points
सेंसेक्स ओपनिंग बेल - फोटो : amarujala.com

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मंगलवार यानी 15 सितंबर, 2026 को भारतीय शेयर बाजार ने शानदार बढ़त दर्ज की। वैश्विक स्तर पर बढ़ते बॉन्ड प्रतिफल और कच्चे तेल के दामों ने निवेशकों को चिंतित किया। इसके बावजूद सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में करीब 0.8 फीसदी की तेजी आई। सूचना प्रौद्योगिकी सूचकांक में 3 फीसदी से अधिक का उछाल देखा गया।

विज्ञापन


भारतीय शेयर बाजार ने शुक्रवार, 11 सितंबर, 2026 को गैप-डाउन शुरुआत के बाद तेज वापसी की थी। सूचकांक के दिग्गज शेयरों में चुनिंदा खरीदारी से शुरुआती नुकसान की भरपाई हुई। हालांकि, यह उछाल सीमित दायरे में रहा। मानक सूचकांक मिले-जुले रुख के साथ बंद हुए। बैंक निफ्टी में मामूली बढ़त दर्ज की गई थी। वैश्विक बाजारों में भी मिला-जुला प्रदर्शन देखने को मिला। एसएंडपी 500 वायदा में टोक्यो समय के अनुसार 12:01 बजे तक थोड़ा बदलाव आया। जापान का टॉपिक्स भी लगभग अपरिवर्तित रहा।
विज्ञापन


भारतीय बाजार ने कैसे दिखाया दम?
मंगलवार को सेंसेक्स 200 अंक से अधिक चढ़कर 75,005.46 पर पहुंच गया। निफ्टी भी 23,450 के स्तर को पार कर 23,450.85 पर पहुंच गया। वैश्विक स्तर पर बॉन्ड प्रतिफल और कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे थे। इसके बावजूद भारतीय बाजारों ने इन चुनौतियों को पार करते हुए बढ़त हासिल की। सूचना प्रौद्योगिकी सूचकांक में 3 फीसदी से अधिक की जोरदार तेजी दर्ज की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


शुक्रवार को क्या रहा बाजार का हाल?
इससे पहले 11 सितंबर, 2026 को बाजार की शुरुआत गैप-डाउन के साथ हुई थी। हालांकि, भारतीय शेयरों ने इसके बाद तेज वापसी की। सूचकांक के दिग्गज शेयरों में चुनिंदा खरीदारी ने शुरुआती नुकसान को कम करने में मदद की। यह वापसी बहुत व्यापक नहीं थी। मानक सूचकांक अंततः मिले-जुले रुख के साथ बंद हुए। बैंक निफ्टी ने मामूली बढ़त के साथ कारोबार समाप्त किया।


वैश्विक बाजारों का प्रदर्शन कैसा रहा?
टोक्यो समय के अनुसार 12:01 बजे तक एसएंडपी 500 वायदा में बहुत कम बदलाव आया। जापान का टॉपिक्स सूचकांक भी लगभग अपरिवर्तित रहा। ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 सूचकांक 0.9 फीसदी गिर गया। हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 0.2 फीसदी नीचे आया। शंघाई कंपोजिट में भी बहुत कम बदलाव देखा गया। यूरो स्टॉक्स 50 वायदा में 0.3 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed