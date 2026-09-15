द बोनस मार्केट अपडेट: वैश्विक दबाव के बावजूद भारतीय शेयर बाजार में उछाल; सेंसेक्स 75000 के पार पहुंचा

मंगलवार यानी 15 सितंबर, 2026 को भारतीय शेयर बाजार ने शानदार बढ़त दर्ज की। वैश्विक स्तर पर बढ़ते बॉन्ड प्रतिफल और कच्चे तेल के दामों ने निवेशकों को चिंतित किया। इसके बावजूद सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में करीब 0.8 फीसदी की तेजी आई। सूचना प्रौद्योगिकी सूचकांक में 3 फीसदी से अधिक का उछाल देखा गया।

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भारतीय शेयर बाजार ने शुक्रवार, 11 सितंबर, 2026 को गैप-डाउन शुरुआत के बाद तेज वापसी की थी। सूचकांक के दिग्गज शेयरों में चुनिंदा खरीदारी से शुरुआती नुकसान की भरपाई हुई। हालांकि, यह उछाल सीमित दायरे में रहा। मानक सूचकांक मिले-जुले रुख के साथ बंद हुए। बैंक निफ्टी में मामूली बढ़त दर्ज की गई थी। वैश्विक बाजारों में भी मिला-जुला प्रदर्शन देखने को मिला। एसएंडपी 500 वायदा में टोक्यो समय के अनुसार 12:01 बजे तक थोड़ा बदलाव आया। जापान का टॉपिक्स भी लगभग अपरिवर्तित रहा।मंगलवार को सेंसेक्स 200 अंक से अधिक चढ़कर 75,005.46 पर पहुंच गया। निफ्टी भी 23,450 के स्तर को पार कर 23,450.85 पर पहुंच गया। वैश्विक स्तर पर बॉन्ड प्रतिफल और कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे थे। इसके बावजूद भारतीय बाजारों ने इन चुनौतियों को पार करते हुए बढ़त हासिल की। सूचना प्रौद्योगिकी सूचकांक में 3 फीसदी से अधिक की जोरदार तेजी दर्ज की गई।इससे पहले 11 सितंबर, 2026 को बाजार की शुरुआत गैप-डाउन के साथ हुई थी। हालांकि, भारतीय शेयरों ने इसके बाद तेज वापसी की। सूचकांक के दिग्गज शेयरों में चुनिंदा खरीदारी ने शुरुआती नुकसान को कम करने में मदद की। यह वापसी बहुत व्यापक नहीं थी। मानक सूचकांक अंततः मिले-जुले रुख के साथ बंद हुए। बैंक निफ्टी ने मामूली बढ़त के साथ कारोबार समाप्त किया।टोक्यो समय के अनुसार 12:01 बजे तक एसएंडपी 500 वायदा में बहुत कम बदलाव आया। जापान का टॉपिक्स सूचकांक भी लगभग अपरिवर्तित रहा। ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 सूचकांक 0.9 फीसदी गिर गया। हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 0.2 फीसदी नीचे आया। शंघाई कंपोजिट में भी बहुत कम बदलाव देखा गया। यूरो स्टॉक्स 50 वायदा में 0.3 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई।