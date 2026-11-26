वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को युवाओं के साथ बजट पूर्व विमर्श किया। बजट से पहले पहली बार वित्त मंत्री ने युवाओं से बातचीत की है। यह बैठक वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट की तैयारियों के बीच की गई है। देश का बजट आमतौर पर फरवरी महीने की एक तारीख को पेश किया जाता है।

वित्त मंत्रालय की ओर से क्या जानकारी साझा की गई?

बैठक के बाद वित्त मंत्रालय ने एक्स पर बताया, "केंद्रीय वित्त व कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 के लिए युवा समिति के साथ 13वीं और अंतिम पूर्व-बजट परामर्श बैठक की अध्यक्षता की।" इस बैठक के दौरान वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग, शिक्षा मंत्रालय और युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय के सचिव भी मौजूद रहे।

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देश में युवाओं की आबादी कितनी?

मौजूदा समय में देश में 35 वर्ष से कम लोगों की आबादी करीब 65 फीसदी है। पिछले 12 वर्षों में सरकार ने युवाओं को ध्यान में रखकर शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल और जनभागीदारी से जुड़े एक कई वर्ष नीतिगत निर्णय लिए हैं। माना जा रहा है कि अगले वित्त वर्ष के लिए बजट में सरकार का फोकस देश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए देश में हो रहे सुधारों को जारी रखने और उसे नए स्तर पर लाने पर रहेगा।