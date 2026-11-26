बिजनेस अपडेट्स: राहुल मदान बने आईबीबीआई के नए अध्यक्ष, 24 साल का बैंकिंग अनुभव, जानिए क्या अपडेट
- राहुल मदान ने इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (IBBI) के अध्यक्ष का पदभार संभाला।
- वे रवि मित्तल की जगह लेंगे और उनके पास बैंकिंग क्षेत्र का 24 साल का अनुभव है।
विस्तार
इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (आईबीबीआई) को नया अध्यक्ष मिल गया है। राहुल मदान ने बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। आईबीबीआई ने गुरुवार को एक विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी।
मदान ने 25 नवंबर को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने रवि मित्तल का स्थान लिया है, जो सितंबर में इस पद से सेवानिवृत्त हुए थे। रवि मित्तल की सेवानिवृत्ति के बाद, आईबीबीआई के पूर्णकालिक सदस्य जयंती प्रसाद अंतरिम अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। राहुल मदान एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और योग्य इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हैं। इस नई भूमिका से पहले, मदान ने छह साल से अधिक समय तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स ऑफ आईसीएआई (आईआईआईपीआई) के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया।
उनके पास बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र में 24 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे प्रमुख संस्थानों में काम किया है। आईबीबीआई इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) के कार्यान्वयन में एक प्रमुख संस्था है।
कौन हैं राहुल मदान और उनका अनुभव क्या है?
राहुल मदान एक अनुभवी पेशेवर हैं। उन्होंने कॉरपोरेट बैंकिंग, क्रेडिट और जोखिम प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल की है। निवेश बैंकिंग, ऋण सलाहकार और संरचित वित्त में भी उनका गहरा अनुभव है। संस्थागत धन प्रबंधन भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहा है। उनका व्यापक अनुभव आईबीबीआई के लिए मूल्यवान साबित होगा।
आईबीबीआई की भूमिका क्या है?
आईबीबीआई भारत में दिवालियापन और दिवाला प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) को लागू करने वाली मुख्य संस्था है। इसका उद्देश्य दिवालियापन से संबंधित मामलों को समय पर और प्रभावी ढंग से निपटाना है। यह दिवालियापन पेशेवरों और सूचना उपयोगिताओं को भी विनियमित करता है। आईबीबीआई देश की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
सीसीडी के फंड डायवर्जन की जांच के लिए फॉरेंसिक ऑडिटर नियुक्त
मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) के निर्देशों के बाद कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड के मामलों की जांच में मदद के लिए एक फोरेंसिक ऑडिटर नियुक्त किया है। SAT ने 5 नवंबर को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया (SEBI) को कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड (CDEL) की सात सब्सिडियरी कंपनियों से 3,535 करोड़ रुपये मैसूर अमलगमेटेड कॉफी एस्टेट्स लिमिटेड (MACEL) को कथित तौर पर ट्रांसफर करने के मामले में नई, इंडिपेंडेंट और पूरी जांच करने का निर्देश दिया था। मैसूर अमलगमेटेड कॉफी एस्टेट्स लिमिटेड कंपनी के प्रमोटर्स से जुड़ी एक एंटिटी है।
एनएसई को कॉरपोरेट बॉन्ड इंडेक्स फ्यूचर्स शुरू करने के लिए आरबीआई से मंजूरी
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया ने गुरुवार को कहा कि उसे कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स पर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट शुरू करने के लिए रिज़र्व बैंक से नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गया है, जिससे देश के फिक्स्ड-इनकम मार्केट में नए डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का रास्ता साफ हो गया है।
यह मंज़ूरी, तय रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत कॉन्ट्रैक्ट शुरू करने के लिए एक्सचेंज को सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया (Sebi) से इसी तरह का नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) मिलने के बाद मिली है। एक बयान में, NSE ने कहा कि वह लागू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट शुरू करने के लिए ज़रूरी ऑपरेशनल तैयारी करेगा। इसके अलावा, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन्स और ट्रेडिंग शुरू होने के बारे में डिटेल्स अलग से बताई जाएंगी।