इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (आईबीबीआई) को नया अध्यक्ष मिल गया है। राहुल मदान ने बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। आईबीबीआई ने गुरुवार को एक विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी।

मदान ने 25 नवंबर को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने रवि मित्तल का स्थान लिया है, जो सितंबर में इस पद से सेवानिवृत्त हुए थे। रवि मित्तल की सेवानिवृत्ति के बाद, आईबीबीआई के पूर्णकालिक सदस्य जयंती प्रसाद अंतरिम अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। राहुल मदान एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और योग्य इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हैं। इस नई भूमिका से पहले, मदान ने छह साल से अधिक समय तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स ऑफ आईसीएआई (आईआईआईपीआई) के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया।

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कौन हैं राहुल मदान और उनका अनुभव क्या है?

उनके पास बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र में 24 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे प्रमुख संस्थानों में काम किया है। आईबीबीआई इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) के कार्यान्वयन में एक प्रमुख संस्था है।

राहुल मदान एक अनुभवी पेशेवर हैं। उन्होंने कॉरपोरेट बैंकिंग, क्रेडिट और जोखिम प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल की है। निवेश बैंकिंग, ऋण सलाहकार और संरचित वित्त में भी उनका गहरा अनुभव है। संस्थागत धन प्रबंधन भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहा है। उनका व्यापक अनुभव आईबीबीआई के लिए मूल्यवान साबित होगा।

आईबीबीआई की भूमिका क्या है?

आईबीबीआई भारत में दिवालियापन और दिवाला प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) को लागू करने वाली मुख्य संस्था है। इसका उद्देश्य दिवालियापन से संबंधित मामलों को समय पर और प्रभावी ढंग से निपटाना है। यह दिवालियापन पेशेवरों और सूचना उपयोगिताओं को भी विनियमित करता है। आईबीबीआई देश की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।