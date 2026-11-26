गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमतों में 1,500 रुपये का उछाल देखा गया। यह वृद्धि रुपये के कमजोर होने और निचले स्तरों पर फिर से खरीदारी बढ़ने के कारण हुई। इससे कीमती धातु को बाजार में समर्थन मिला। 99.9 फीसदी शुद्धता वाले सोने का भाव सभी करों सहित 1,27,500 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया।

स्थानीय व्यापारियों के अनुसार, बुधवार को यह 1,26,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी का भाव हालांकि 1.50 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर अपरिवर्तित रहा। यह चांदी का एक साल का निचला स्तर है। व्यापारियों ने बताया कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये का 92.44 पर कमजोर होना भी घरेलू सोने की कीमतों के लिए सहायक रहा। कमजोर मुद्रा से डॉलर-मूल्यवान सोना स्थानीय बाजार में महंगा हो जाता है। ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म लेमन के रिसर्च प्रमुख गौरव गर्ग ने कहा कि पिछली गिरावट के बाद निचले स्तरों पर खरीदारी से सोने की कीमतों में सुधार हुआ। हालांकि, यह सुधार सतर्क रहा। अमेरिका के मजबूत मुद्रास्फीति आंकड़ों ने फेडरल रिजर्व की एक और ब्याज दर वृद्धि की उम्मीदों को मजबूत किया। इससे कीमती धातुओं पर दबाव बना रहा।

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वैश्विक बाजार में सोने का क्या हाल रहा?

वैश्विक बाजारों में हाजिर सोना 21.57 डॉलर गिरकर 3,567.21 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। यह करीब 1 फीसदी की गिरावट थी। चांदी 41.54 डॉलर प्रति औंस पर मामूली रूप से ऊपर कारोबार कर रही थी। एनकेपी सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसी रिसर्च विश्लेषक जतिन त्रिवेदी ने बताया कि निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली करने से सोने ने अपनी शुरुआती बढ़त गंवा दी।

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कीमतों को किसने स्थिर किया?

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के कमोडिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी के अनुसार, अमेरिका में थैंक्सगिविंग अवकाश के कारण शॉर्ट-कवरिंग से कीमतों को स्थिरता मिली। ट्रेडर्स द्वारा मंदी की स्थिति बंद करने के लिए सोना वापस खरीदना पड़ता है। इससे कीमतों को अस्थायी रूप से ऊपर की ओर समर्थन मिलता है। यह एक अल्पकालिक प्रभाव था। गांधी ने यह भी कहा कि व्यापक रुझान अस्थिर बना हुआ है।

भारत में सोने की मांग कैसी है?

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की नवीनतम रिपोर्ट बताती है कि हालिया मूल्य सुधार के बावजूद भारत में सोने की मांग मजबूत बनी हुई है। निचले स्तरों पर खरीदारी, आभूषणों की खरीद और गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में बढ़ते निवेश से इसे समर्थन मिला। उपभोक्ता कम कीमतों का लाभ उठा रहे हैं। इससे भौतिक मांग अपेक्षाकृत मजबूत रहने की उम्मीद है। गांधी ने कहा कि भारत से मजबूत मांग की उम्मीदें बाजार की धारणा को बेहतर कर सकती हैं। हालांकि, उछाल की स्थिरता अमेरिकी डॉलर, ट्रेजरी यील्ड और अन्य मैक्रोइकोनॉमिक कारकों पर निर्भर करेगी।