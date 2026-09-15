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ओरेकल में फिर शुरू हुई छंटनी: कर्मचारियों को सुबह छह बजे मिला ईमेल, 21 हजार कर्मचारियों पर पहले ही गिरी गाज

Tue, 15 Sep 2026 09:22 AM IST
अस्मिता त्रिपाठी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Tue, 15 Sep 2026 09:22 AM IST
सार

ओरेकल में एक बार फिर छंटनी शुरू हो गई है। कर्मचारियों को सुबह ईमेल भेजकर पद खत्म होने की जानकारी दी गई। कंपनी ने संख्या नहीं बताई है। खास बात यह है कि वित्त वर्ष 2026 में ओरेकल के कर्मचारियों की संख्या करीब 21 हजार घट चुकी है। आईए जानते हैं कि इस छंटनी की क्या वजह है? 

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Layoffs resume at Oracle: Employees received emails about job cuts at 6 AM; find out the reason.
Oracle में फिर नौकरियों पर गिरी गाज - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ओरेकल ने एक बार फिर कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है। प्रभावित कर्मचारियों को सुबह-सुबह ईमेल मिले, जिनमें उन्हें बताया गया कि बड़े संगठनात्मक बदलाव के तहत उनके पद खत्म कर दिए गए हैं।

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कब हुई यह कटौती? 
नौकरियों में कटौती का यह नया दौर सोमवार को शुरू हुआ। प्रभावित कर्मचारियों ने लिंक्डइन, रेडिट और ब्लाइंड जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी छंटनी की खबर साझा की। ओरेकल ने इस नई छंटनी से प्रभावित कर्मचारियों की संख्या का खुलासा नहीं किया है।
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छंटनी की वजह क्या रही? 
इंटरनल नोटिफिकेशन के मुताबिक, कर्मचारियों को बताया गया कि 'बड़े संगठनात्मक बदलाव' के तहत उनकी भूमिकाएं खत्म कर दी गई हैं। रिपोर्ट के अनुसार, जिस दिन यह नोटिफिकेशन मिला, वही उनका आखिरी वर्किंग डे भी था।
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ईमेल में क्या लिखा था? 
उस ईमेल में लिखा था, 'आपके कंप्यूटर, ईमेल, वॉइसमेल और फाइलों का एक्सेस जल्द ही बंद कर दिया जाएगा और आप अपने कंप्यूटर में लॉग इन नहीं कर पाएंगे। याद दिला दें कि आपको कोई भी जानकारी डाउनलोड, कॉपी या अपने पास रखने की मनाही है।'

ओरेकल के लिए ये नई कटौतियां ऐसे समय में हुई हैं जब वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपने डेटा-सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़े पैमाने पर विस्तार कर रहा है।

ओरेकल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना खर्च कर रहा? 
ओरेकल ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में कैपिटल एक्सपेंडिचर (पूंजीगत खर्च) के तौर पर 28.5 अरब डॉलर खर्च किए। यह रकम एक साल पहले इसी अवधि में किए गए 8.5 अरब डॉलर से तीन गुना से भी ज्यादा है। कंपनी ने डेटा केंद्रों और एआई बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने के लिए अपने पूरे वर्ष के पूंजीगत खर्च के पूर्वानुमान को 90 अरब डॉलर से 95 अरब डॉलर के बीच बरकरार रखा है।

ओरेकल की एआई क्लाउड सेवाओं की मांग में भी तेजी आई है। कंपनी ने बताया कि उसने तिमाही के दौरान 30 अरब डॉलर से ज्यादा के अतिरिक्त एआई क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, जिससे उसकी कुल बची हुई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन (यानी कॉन्ट्रैक्ट से होने वाली कमाई का बैकलॉग) बढ़कर 664 अरब डॉलर हो गई।

क्या ओरेकल ने पहले भी किया है छंटनी? 
हाल ही में हुई छंटनी, ओरेकल द्वारा वित्तीय वर्ष 2026 में की गई बहुत बड़ी छंटनी के बाद हुई है।  ओरेकल के ग्लोबल वर्कफोर्स में लगभग 21,000 कर्मचारियों या 13% की कमी आई। कंपनी की सालाना फाइलिंग के अनुसार, इस अवधि के आखिर में कंपनी के पास लगभग 141,000 कर्मचारी थे, जबकि एक साल पहले यह संख्या लगभग 162,000 थी।


ओरेकल ने वित्त वर्ष 2026 के दौरान पुनर्गठन से जुड़े छंटनी और अन्य निकास लागतों पर लगभग 1.84 बिलियन डॉलर खर्च किए, जबकि पिछले वर्ष यह राशि 374 मिलियन डॉलर थी। कंपनी ने पहले कहा था कि उसके कर्मचारियों की संख्या में कमी का कुछ हिस्सा उसके संचालन में एआई को अपनाने और लागू करने से जुड़ा था। 

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