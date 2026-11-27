भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए एक बड़ी घोषणा की है। बैंक अपनी 'एमएसएमई ड्रीम' उत्पाद के तहत ऋण देने की सीमा बढ़ाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि यह सीमा मार्च 2027 तक 50 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी। इस उत्पाद के तहत छोटे कारोबारों को बिना गिरवी डिजिटल ऋण मिलते हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

'एमएसएमई ड्रीम' उत्पाद क्या है?

वर्तमान में, बैंक इस उत्पाद के तहत 5 करोड़ रुपये तक के ऋण प्रदान करता है। दिसंबर 2023 में यह उत्पाद शुरू किया गया था। कुछ चुनिंदा शाखाओं में क्लोज्ड यूजर ग्रुप (CUG) के तहत 10 करोड़ रुपये तक के ऋण की बिक्री भी हुई है। अधिकारी ने बताया कि 30 नवंबर तक सभी शाखाओं में ऋण की सीमा 10 करोड़ रुपये कर दी जाएगी। इसी दिन 50 करोड़ रुपये के ऋण के लिए एक प्रायोगिक परियोजना भी शुरू की जाएगी।बैंक अगले साल मार्च तक सभी शाखाओं में प्रति ऋण उधार को 50 करोड़ रुपये तक बढ़ा देगा। देश के सबसे बड़े ऋणदाता ने अब तक 'ड्रीम' उत्पाद के तहत 2.25 लाख करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। अधिकारी ने जोर देकर कहा कि ऐसे ऋणों की परिसंपत्ति गुणवत्ता भी काफी बेहतर है।

यह एसबीआई द्वारा दिसंबर 2023 में शुरू किया गया एक विशेष उत्पाद है। इसके तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को डिजिटल माध्यम से ऋण दिए जाते हैं। इन ऋणों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बिना किसी गिरवी के उपलब्ध होते हैं। यह छोटे कारोबारों को पूंजी तक आसान पहुंच प्रदान करता है। यह उत्पाद विशेष रूप से छोटे व्यवसायों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है।

ऋण स्वीकृति और वितरण कैसे होता है?

उधारकर्ता एक डिजिटल मंच पर अपनी जानकारी भरता है। यह जानकारी उसकी ऋण पात्रता की जांच के लिए होती है। एक स्वचालित प्रणाली 45 मिनट के भीतर ऋण स्वीकृत कर देती है। पहले ऋण वितरित करने में लगभग एक महीने का समय लगता था। अब डिजिटल जानकारी के उपयोग से यह समय घटकर लगभग एक सप्ताह हो गया है। यह प्रक्रिया कारोबारियों के लिए समय और प्रयास दोनों बचाती है।

इस उत्पाद की परिसंपत्ति गुणवत्ता कैसी है?

'एमएसएमई ड्रीम' उत्पाद के तहत ऋणों का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) अनुपात 0.50 फीसदी से कम है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को दिए गए सामान्य ऋणों के 1.50 फीसदी से अधिक के स्तर से काफी बेहतर है। यह दर्शाता है कि इन डिजिटल ऋणों की वसूली दर बहुत अच्छी है। बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता बैंक के लिए जोखिम को कम करती है। यह उत्पाद की सफलता और स्थिरता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।