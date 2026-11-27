एनवीडिया के पूर्व शीर्ष कार्यकारी जय पुरी और उनकी पत्नी व कंपनी में वरिष्ठ तकनीकी कार्यकारी सेनली चेन का संबंध अमेरिका की जांच के दायरे में है। यह जांच कंपनी के सर्वर को चीन भेजने के कथित मामले से जुड़ी है। पुरी पहले एनवीडिया के वैश्विक बिक्री संचालन का नेतृत्व करते थे।

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क्या है जय पुरी और सेनली चेन का संबंध?

सेनली चेन सुपर माइक्रो की पूर्व चीफ ग्रोथ ऑफिसर थीं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, दोनों कई वर्षों तक एक-दूसरे को डेट करते रहे और 7 मार्च, 2026 को उनकी शादी हुई। पुरी का चेन के साथ पेशेवर संबंध इसलिए ध्यान खींच रहा है, क्योंकि वह एनवीडिया की वैश्विक बिक्री और चिप आवंटन की देखरेख करते थे।चेन सर्वर निर्माता के ग्राहकों के साथ मिलकर काम करती थीं और एनवीडिया के साथ उनके नियमित सौदे होते थे। चेन ने एक ईमेल में जर्नल को बताया कि उन्हें पेशेवर लाभ के लिए कभी व्यक्तिगत संबंधों पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। जर्नल ने बताया कि एनवीडिया और पुरी ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया। चेन अब एआई कंप्यूटिंग प्रदाता क्रोनोस्केल चलाती हैं।

जय पुरी ने एनवीडिया के विश्वव्यापी क्षेत्र संचालन के कार्यकारी उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। एनवीडिया ने जुलाई की एक प्रतिभूति फाइलिंग में कहा कि वह अपने उत्तराधिकारी निक पार्कर को पदभार संभालने में मदद करने के लिए एक वरिष्ठ सलाहकार भूमिका में बने रहेंगे। सुपर माइक्रो ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि चेन ने एनवीडिया के साथ उनके समग्र संबंध या एनवीडिया ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू) की खरीद का प्रबंधन नहीं किया। कंपनी ने कहा कि कई विभागों से जुड़ी एक प्रक्रिया यह निर्धारित करती थी कि कंपनी अपने ग्राहकों को एनवीडिया चिप्स कैसे आवंटित करती है।

चीन को सर्वर भेजने के आरोप क्या हैं?

19 मार्च को अमेरिकी न्याय विभाग ने सुपर माइक्रो के एक सह-संस्थापक, एक बिक्री प्रबंधक और एक तीसरे पक्ष के दलाल के खिलाफ आरोप लगाए। उन पर 500 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के सर्वर, जिनमें उन्नत एनवीडिया चिप्स थे, चीन में तस्करी करने की साजिश रचने का आरोप है। जांच में यह आरोप भी शामिल है कि 2.5 अरब डॉलर मूल्य के सर्वर सिंगापुर स्थित एक फर्जी कंपनी के माध्यम से चीनी ग्राहकों को बेचे गए। एफबीआई ने सुपर माइक्रो से परिचित एक व्यक्ति से पूछताछ की है। उसने चेन सहित वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में जानकारी भी मांगी है।

जेनसन हुआंग का मामला क्या है?

यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब एनवीडिया सह-संस्थापक जेनसन हुआंग के मेगास्पीड इंटरनेशनल के एक कार्यकारी के साथ विवाहेतर संबंध के खुलासे से जूझ रही है। कुछ अमेरिकी अधिकारियों को संदेह है कि वह कार्यकारी चीनी खुफिया के लिए काम करता था। हुआंग ने एनवीडिया से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद वह इस सप्ताह मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में वापस लौटे।