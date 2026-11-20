विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने संकटग्रस्त स्पाइसजेट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उड़ानों के लगातार रद होने, भुगतान में देरी से परिचालन संबंधी बाधाओं और विभिन्न उल्लंघनों पर विस्तृत जवाब मांगने के लिए है। सूत्रों के अनुसार बजट एयरलाइन को 17 नवंबर को जारी इस नोटिस का जवाब सात दिन के भीतर देना होगा।

डीजीसीए ने स्पाइसजेट से परिचालन प्रदर्शन में लगातार गिरावट पर स्पष्टीकरण मांगा है। इसमें समय पर प्रदर्शन (ओटीपी) में महत्वपूर्ण कमी, उड़ान में बढ़ती देरी और रद होने वाली उड़ानों की संख्या शामिल है। नियामक ने स्वीकृत शेड्यूल का पालन न करने और यात्रियों को लगातार असुविधा होने का भी उल्लेख किया। उड़ान में बाधाओं, रद होने और देरी के कारण यात्रियों को पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पा रही है।

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स्पाइसजेट को किन उल्लंघनों पर जवाब देना होगा?

नोटिस में कहा गया है कि स्पाइसजेट के अधिकांश विमान खड़े हैं। एयरलाइन इन विमानों को सेवा में वापस लाने की कोई विश्वसनीय योजना प्रस्तुत नहीं कर पाई है। डीजीसीए ने अनिवार्य बीमा कवरेज के नवीनीकरण में अनिश्चितता पर भी चिंता जताई है। विदेशी विमानन प्राधिकरणों ने सेवा प्रदाताओं को भुगतान में देरी से जुड़ी परिचालन संबंधी बाधाओं पर चिंता व्यक्त की है।

डीजीसीए ने स्पाइसजेट से पहले लगाए गए जुर्माने का भुगतान न करने पर भी जवाब मांगा है। बार-बार याद दिलाने के बावजूद एयरलाइन ने यह जुर्माना नहीं भरा है। नोटिस के अनुसार, स्पाइसजेट निर्धारित अंतरराष्ट्रीय परिचालन के लिए पात्रता आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रही है। एयरलाइन मई में पिछली प्रवर्तन कार्रवाई और जुर्माना लगाने के बावजूद रूट डिस्पर्शल दिशानिर्देशों (RDG) का बार-बार पालन करने में भी विफल रही है।

स्पाइजेट की वित्तीय स्थिति कैसी है?

स्पाइसजेट की घरेलू बाजार हिस्सेदारी अगस्त में 1.2 फीसदी से घटकर सितंबर में 0.6 फीसदी रह गई है। यह एयरलाइन के लिए महत्वपूर्ण परिचालन संबंधी मुद्दों को दर्शाता है। नोटिस जारी होने से एक दिन पहले, 17 नवंबर को SpiceJet के निदेशक मंडल ने 5,500 करोड़ रुपये तक जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करना है। इस खबर के बाद बीएसई में दोपहर के कारोबार में एयरलाइन के शेयर करीब 5 फीसदी गिरकर 9.74 रुपये पर आ गए।

क्या दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ानों पर असर पड़ा?

दिल्ली हवाई अड्डा संचालक डीआईएएल ने शुक्रवार को एक्स पर एक पोस्ट में बताया। स्पाइसजेट को परिचालन संबंधी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण कुछ उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। यह लगातार दूसरा दिन था जब डीआईएएल ने ऐसी जानकारी दी। बीएसई ने भी डीजीसीए के कारण बताओ नोटिस से संबंधित रिपोर्टों पर एयरलाइन से स्पष्टीकरण मांगा है।