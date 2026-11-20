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इसके पीछे मजबूत आर्थिक विकास, निवेशकों की बढ़ती भागीदारी और लगातार किए गए नियामक सुधारों का बड़ा हाथ है। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत के इक्विटी बाजार का पूंजीकरण 5 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच गया है।प्राथमिक बाजार पर पांडे ने कहा कि वित्त वर्ष 2027 में अब तक 235 कंपनियों ने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) के जरिए कुल मिलाकर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। यह नई लिस्टिंग के प्रति निवेशकों के जबरदस्त उत्साह को दर्शाता है। उनके अनुसार, कॉर्पोरेट बॉन्ड कंपनियों के लिए फाइनेंसिंग के स्रोतों में विविधता लाने और पारंपरिक बैंक ऋण पर निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।पांडे ने आगे बताया कि अगस्त 2026 तक, बकाया कॉर्पोरेट बॉन्ड लगभग 62 लाख करोड़ रुपए थे, जो उद्योग और सेवा क्षेत्रों को दिए गए बैंक क्रेडिट (लोन) का लगभग 55 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में अब तक कंपनियों ने बॉन्ड जारी करके 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि जुटाई है।सेबी चेयरमैन पांडे ने उभरते उद्यमों और व्यवसायों को रिस्क कैपिटल उपलब्ध कराने में 'अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स' (एआईएफ) की बढ़ती भूमिका का भी जिक्र किया। ये ऐसे व्यवसाय हो सकते हैं जो अभी पब्लिक मार्केट में जाने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने बताया कि सितंबर 2026 तक एआईएफ द्वारा किया गया कुल निवेश लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था, जबकि प्रतिबद्ध पूंजी 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक थी।पांडे ने आगे कहा कि लगातार आर्थिक विकास, निवेशकों की व्यापक भागीदारी और नीतिगत सुधारों ने कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम को मजबूत किया है। इसने इसे एक ऐसे मुख्य स्तंभ के रूप में स्थापित किया है, जो भारत के निवेश और विकास एजेंडे को समर्थन देता है।