फंडिंग का मुख्य सोर्स बना शेयर बाजार: सेबी चेयरमैन बोले- कंपनियां हर साल 10 लाख करोड़ रुपए की जुटा रहीं पूंजी
आईएएनएस, मुंबई, महाराष्ट्र Published by: अमन मौर्या Updated Fri, 20 Nov 2026 01:00 PM IST
सार
- बीते एक दशक में कंपनियों ने शेयर और बॉन्ड बाजार के जरिए सालाना करीब 10 लाख करोड़ रुपये जुटाए हैं।
- वित्त वर्ष 2027 में अब तक 235 कंपनियों ने आईपीओ से 1.5 लाख करोड़ रुपये जुटाए। वहीं, कॉर्पोरेट बॉन्ड से कंपनियों ने 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक जुटाए हैं।
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विस्तार
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने शुक्रवार को कहा कि शेयर बाजार कंपनियों के लिए मुख्य फंडिंग सोर्स के रूप में उभरा है और बीते एक दशक में कंपनियों ने इक्विटी और डेट सॉल्यूशंस के जरिए सालाना करीब 10 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। सीआईआई फाइनेंसिंग समिट 2026 को संबोधित करते हुए, पांडे ने कहा कि देश के पूंजी बाजारों में काफी विस्तार हुआ है।
इसके पीछे मजबूत आर्थिक विकास, निवेशकों की बढ़ती भागीदारी और लगातार किए गए नियामक सुधारों का बड़ा हाथ है। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत के इक्विटी बाजार का पूंजीकरण 5 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच गया है।
आईपीओ के जरिए कितने करोड़ रुपए जुटाए?
प्राथमिक बाजार पर पांडे ने कहा कि वित्त वर्ष 2027 में अब तक 235 कंपनियों ने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) के जरिए कुल मिलाकर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। यह नई लिस्टिंग के प्रति निवेशकों के जबरदस्त उत्साह को दर्शाता है। उनके अनुसार, कॉर्पोरेट बॉन्ड कंपनियों के लिए फाइनेंसिंग के स्रोतों में विविधता लाने और पारंपरिक बैंक ऋण पर निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
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पांडे ने आगे बताया कि अगस्त 2026 तक, बकाया कॉर्पोरेट बॉन्ड लगभग 62 लाख करोड़ रुपए थे, जो उद्योग और सेवा क्षेत्रों को दिए गए बैंक क्रेडिट (लोन) का लगभग 55 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में अब तक कंपनियों ने बॉन्ड जारी करके 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि जुटाई है।
उभरते उद्यमों और व्यवसायों पर क्या बोले सेबी चेयरमैन?
सेबी चेयरमैन पांडे ने उभरते उद्यमों और व्यवसायों को रिस्क कैपिटल उपलब्ध कराने में 'अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स' (एआईएफ) की बढ़ती भूमिका का भी जिक्र किया। ये ऐसे व्यवसाय हो सकते हैं जो अभी पब्लिक मार्केट में जाने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने बताया कि सितंबर 2026 तक एआईएफ द्वारा किया गया कुल निवेश लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था, जबकि प्रतिबद्ध पूंजी 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक थी।
पांडे ने आगे कहा कि लगातार आर्थिक विकास, निवेशकों की व्यापक भागीदारी और नीतिगत सुधारों ने कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम को मजबूत किया है। इसने इसे एक ऐसे मुख्य स्तंभ के रूप में स्थापित किया है, जो भारत के निवेश और विकास एजेंडे को समर्थन देता है।
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इसके पीछे मजबूत आर्थिक विकास, निवेशकों की बढ़ती भागीदारी और लगातार किए गए नियामक सुधारों का बड़ा हाथ है। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत के इक्विटी बाजार का पूंजीकरण 5 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच गया है।
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आईपीओ के जरिए कितने करोड़ रुपए जुटाए?
प्राथमिक बाजार पर पांडे ने कहा कि वित्त वर्ष 2027 में अब तक 235 कंपनियों ने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) के जरिए कुल मिलाकर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। यह नई लिस्टिंग के प्रति निवेशकों के जबरदस्त उत्साह को दर्शाता है। उनके अनुसार, कॉर्पोरेट बॉन्ड कंपनियों के लिए फाइनेंसिंग के स्रोतों में विविधता लाने और पारंपरिक बैंक ऋण पर निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
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पांडे ने आगे बताया कि अगस्त 2026 तक, बकाया कॉर्पोरेट बॉन्ड लगभग 62 लाख करोड़ रुपए थे, जो उद्योग और सेवा क्षेत्रों को दिए गए बैंक क्रेडिट (लोन) का लगभग 55 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में अब तक कंपनियों ने बॉन्ड जारी करके 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि जुटाई है।
उभरते उद्यमों और व्यवसायों पर क्या बोले सेबी चेयरमैन?
सेबी चेयरमैन पांडे ने उभरते उद्यमों और व्यवसायों को रिस्क कैपिटल उपलब्ध कराने में 'अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स' (एआईएफ) की बढ़ती भूमिका का भी जिक्र किया। ये ऐसे व्यवसाय हो सकते हैं जो अभी पब्लिक मार्केट में जाने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने बताया कि सितंबर 2026 तक एआईएफ द्वारा किया गया कुल निवेश लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था, जबकि प्रतिबद्ध पूंजी 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक थी।
पांडे ने आगे कहा कि लगातार आर्थिक विकास, निवेशकों की व्यापक भागीदारी और नीतिगत सुधारों ने कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम को मजबूत किया है। इसने इसे एक ऐसे मुख्य स्तंभ के रूप में स्थापित किया है, जो भारत के निवेश और विकास एजेंडे को समर्थन देता है।