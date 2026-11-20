आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्रांति ने वैश्विक तकनीकी केंद्र सैन फ्रांसिस्को में धन सृजन की एक नई लहर पैदा कर दी है। एआई चैटबॉट 'क्लाउड' (Claude) का संचालन करने वाली कंपनी एंथ्रोपिक (Anthropic) के शेयर बाजार में पदार्पण (IPO) ने सैकड़ों नए करोड़पति बना दिए हैं और तकनीकी अमीरों की फेहरिस्त में कई नए अरबपति जोड़ दिए हैं। हालांकि, सिलिकॉन वैली के पिछले तकनीकी दौरों के विपरीत, यह नई संपत्ति महंगी स्पोर्ट्स कारों या फिजूलखर्च जीवनशैली में तब्दील नहीं हो रही है। इसके बजाय, नए धनकुबेर अपना पैसा रियल एस्टेट, पारिवारिक सुरक्षा और परोपकार में लगाने को प्राथमिकता दे रहे हैं।

नए करोड़पति अपनी दौलत का क्या कर रहे हैं?

वर्ष 2012 में जब फेसबुक का आईपीओ आया था, तब रातोंरात अमीर बने युवा इंजीनियर महंगी स्पोर्ट्स कारों और भव्य पार्टियों में नजर आते थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से सामने आया है कि एंथ्रोपिक के कर्मचारियों की बातचीत और प्राथमिकताएं पूरी तरह अलग हैं:

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पारिवारिक घर और सुरक्षा: कर्मचारी लग्जरी गाड़ियों के बजाय सुरक्षित, आधुनिक इंटीरियर वाले बड़े पारिवारिक घरों, नए फर्नीचर और रिश्तेदारों को वित्तीय सहायता देने पर चर्चा कर रहे हैं।

कर्मचारी लग्जरी गाड़ियों के बजाय सुरक्षित, आधुनिक इंटीरियर वाले बड़े पारिवारिक घरों, नए फर्नीचर और रिश्तेदारों को वित्तीय सहायता देने पर चर्चा कर रहे हैं। विज्ञापन विज्ञापन गोपनीयता पर जोर: कई कर्मचारी अपनी पहचान गुप्त रखने के लिए लिमिटेड लायबिलिटी कंपनियों (LLCs) के जरिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं।

कई कर्मचारी अपनी पहचान गुप्त रखने के लिए लिमिटेड लायबिलिटी कंपनियों (LLCs) के जरिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। सादगीपूर्ण जीवनशैली: अनौपचारिक रूप से एंट्स (Ants) कहे जाने वाले ये तकनीकी पेशेवर महंगे सूट के बजाय जींस और वेस्ट पहनना पसंद करते हैं।

अनौपचारिक रूप से एंट्स (Ants) कहे जाने वाले ये तकनीकी पेशेवर महंगे सूट के बजाय जींस और वेस्ट पहनना पसंद करते हैं। खानपान की आदतें: सैन फ्रांसिस्को के रेस्टोरेंट 'टर्जो' में एक निजी वाइन रूम की न्यूनतम ₹2,000 डॉलर की बुकिंग के बावजूद ये कर्मचारी अक्सर केवल पानी पीते हैं और न्यूनतम बिल पूरा करने लायक ऑर्डर भी नहीं करते।

सैन फ्रांसिस्को के रियल एस्टेट बाजार पर क्या असर पड़ा है?

इस नई पूंजी का सबसे तेज और सीधा असर शहर के आवास बाजार पर दिखाई दे रहा है। कई कर्मचारियों ने शेयर लिस्टिंग से महीनों पहले ही संभावित इक्विटी के आधार पर घर खरीदने शुरू कर दिए थे। अब आईपीओ के बाद, पहले ही दिन कर्मचारियों को अपनी होल्डिंग का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा बेचने की सुविधा मिल गई है।

प्रॉपर्टी की कीमतों में उछाल: रियल एस्टेट ब्रोकरेज कंपास (Compass) के आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में सैन फ्रांसिस्को में एक मकान की औसत (मीडियन) कीमत 29 प्रतिशत बढ़कर 23.9 लाख डॉलर (लगभग 2.39 मिलियन डॉलर) पहुंच गई।

रियल एस्टेट ब्रोकरेज कंपास (Compass) के आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में सैन फ्रांसिस्को में एक मकान की औसत (मीडियन) कीमत 29 प्रतिशत बढ़कर 23.9 लाख डॉलर (लगभग 2.39 मिलियन डॉलर) पहुंच गई। लग्जरी सेगमेंट का रिकॉर्ड: यह महीना शहर के लग्जरी हाउसिंग इतिहास का सबसे मजबूत महीना रहा, जिसमें 1 करोड़ डॉलर (10 मिलियन डॉलर) से अधिक कीमत पर 9 संपत्तियां और 50 लाख डॉलर से अधिक पर 40 संपत्तियां बिकीं।

यह महीना शहर के लग्जरी हाउसिंग इतिहास का सबसे मजबूत महीना रहा, जिसमें 1 करोड़ डॉलर (10 मिलियन डॉलर) से अधिक कीमत पर 9 संपत्तियां और 50 लाख डॉलर से अधिक पर 40 संपत्तियां बिकीं। पसंदीदा इलाके: प्रॉपर्टी डीलर नोए वैली, कोल वैली और पोट्रेरो हिल जैसे पारिवारिक इलाकों में मांग और कीमतों में भारी उछाल दर्ज कर रहे हैं।

क्या परोपकार और चैरिटी में भी जाएगी यह दौलत?

एंथ्रोपिक का जुड़ाव 'इफेक्टिव अल्ट्रूइज्म' (Effective Altruism) आंदोलन से काफी गहरा रहा है, जो लोगों को अपनी संपत्ति अधिकतम प्रभाव वाले सामाजिक कार्यों में लगाने के लिए प्रेरित करता है।

संस्थापकों का संकल्प: कंपनी के सभी सातों सह-संस्थापकों ने अपनी इक्विटी हिस्सेदारी का 80 प्रतिशत हिस्सा दान करने का संकल्प लिया है।

कंपनी के सभी सातों सह-संस्थापकों ने अपनी इक्विटी हिस्सेदारी का 80 प्रतिशत हिस्सा दान करने का संकल्प लिया है। चैरिटी मैचिंग: कंपनी कर्मचारियों द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए दी जाने वाली इक्विटी का एक हिस्सा खुद भी मैच करती है।

कंपनी कर्मचारियों द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए दी जाने वाली इक्विटी का एक हिस्सा खुद भी मैच करती है। अनुदान और फंड: कर्मचारियों ने 'वाइल्ड एनिमल इनिशिएटिव' को 50,000 और 1,00,000 डॉलर के दान दिए हैं और करोड़ों डॉलर के योगदान पर बातचीत चल रही है। इसके अतिरिक्त, एंथ्रोपिक ने 2027 के अंत तक स्थानीय कार्यों के लिए 5 करोड़ डॉलर (50 मिलियन डॉलर) के अनुदान और 5 प्रतिशत शेयरों के साथ पब्लिक बेनिफिट फंड बनाने की घोषणा की है।

गैर-तकनीकी आम नागरिकों के लिए क्या चुनौतियां खड़ी हो रही हैं?

जहाँ एक तरफ तकनीकी कर्मचारी समृद्ध हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले सामान्य नागरिकों के लिए किफायती जीवन का संकट और गहरा गया है।

रेंट इमरजेंसी: एक साल के भीतर अपार्टमेंट के किरायों में 26 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी के बाद सैन फ्रांसिस्को के मेयर डेनियल लूरी ने हाल ही में आपातकाल (Rent Emergency) घोषित किया है।

एक साल के भीतर अपार्टमेंट के किरायों में 26 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी के बाद सैन फ्रांसिस्को के मेयर डेनियल लूरी ने हाल ही में आपातकाल (Rent Emergency) घोषित किया है। विस्थापन का डर: रेंट-कंट्रोल्ड मकानों में रह रहे पुराने किरायेदारों को मोटी रकम देकर मकान खाली कराए जा रहे हैं, ताकि मकान मालिक नए धनी तकनीकी पेशेवरों को ऊंचे दामों पर फ्लैट किराए पर दे सकें।

रेंट-कंट्रोल्ड मकानों में रह रहे पुराने किरायेदारों को मोटी रकम देकर मकान खाली कराए जा रहे हैं, ताकि मकान मालिक नए धनी तकनीकी पेशेवरों को ऊंचे दामों पर फ्लैट किराए पर दे सकें। संसाधनों की कमी: गैर-लाभकारी संगठन 'टिपिंग पॉइंट कम्युनिटी' के मुख्य कार्यकारी सैम कॉब्स का कहना है कि कंपनी ने पहले छह महीने अपने एआई टूल्स मुफ्त दिए, लेकिन बाद में उनका शुल्क लेना शुरू कर दिया। स्थानीय सामाजिक संस्थाओं को उम्मीद है कि कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत शहर की गरीबी दूर करने के लिए और कदम उठाए जाएंगे।

आगे का आउटलुक क्या है?

बाजार विश्लेषकों का मानना है कि चैटजीपीटी बनाने वाली ओपनएआई (OpenAI) की संभावित सार्वजनिक लिस्टिंग बाजार में धनी खरीदारों की एक और बड़ी लहर ला सकती है। यदि आवास आपूर्ति में तेजी नहीं आई, तो तकनीकी समृद्धि और आम नागरिकों के जीवन-यापन के बीच की यह खाई आने वाले समय में और चौड़ी हो सकती है।