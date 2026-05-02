वेडिंग सीजन: 25 दिन, 52 लाख शादियां और ₹7.5 लाख करोड़ का कारोबार, कितने करोड़ लोगों को रोजगार?
- आगामी 21 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच देश में 52 लाख शादियों से 7.5 लाख करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान है।
- जानिए ज्वैलरी, कपड़े, कैटरिंग से लेकर दिल्ली-एनसीआर के बाजारों पर इसका कितना असर होगा। पूरी रिपोर्ट अभी पढ़ें!
विस्तार
त्योहारी सीजन की जोरदार खरीदारी के बाद अब भारतीय खुदरा बाजार शादी-ब्याह के सबसे बड़े आर्थिक चक्र में प्रवेश करने जा रहा है। व्यापारियों के प्रमुख संगठन कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के ताजा आकलन के अनुसार, 21 नवंबर से 15 दिसंबर 2026 के बीच देश भर में लगभग 52 लाख शादियां संपन्न होने का अनुमान है। महज 25 दिनों के इस छोटे से वैवाहिक कालखंड में देश भर में करीब 7.5 लाख करोड़ रुपये के कुल व्यापारिक कारोबार (बिजनेस टर्नओवर) की उम्मीद जताई गई है। प्रतिदिन औसतन दो लाख से अधिक विवाहों के चलते खुदरा बाजार, विनिर्माण, आतिथ्य, परिवहन, आभूषण और खाद्य पदार्थों समेत दर्जनों क्षेत्रों में अभूतपूर्व मांग देखने को मिलेगी।
यह अनुमान किस आधार पर तैयार किया गया है?
कैट की शोध शाखा 'कैट रिसर्च एंड ट्रेड डेवलपमेंट सोसायटी' ने यह व्यापक सर्वेक्षण तैयार किया है।
- व्यापक दायरा: यह अनुमान देश के 25 राज्यों के 300 से अधिक प्रमुख व्यापारिक नेताओं और 550 व्यापारिक संगठनों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श और जमीनी सर्वेक्षण के बाद जुटाया गया है।
- वस्तु बनाम सेवा क्षेत्र: कुल अनुमानित ₹7.5 लाख करोड़ के कारोबार में से लगभग ₹4.05 लाख करोड़ यानी 54 प्रतिशत हिस्सा वस्तुओं की सीधी खुदरा खरीदारी (गुड्स) से आएगा।
- वहीं, विवाह से जुड़ी विविध सेवाओं (सर्विसेज) का योगदान लगभग ₹3.45 लाख करोड़ यानी 46 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
खरीदारी में किस सेक्टर का रहेगा सबसे ज्यादा दबदबा?
वस्तुओं की प्रत्यक्ष बिक्री के मोर्चे पर सबसे बड़ी हिस्सेदारी आभूषण और परिधान क्षेत्र की रहने वाली है:
- आभूषण एवं कीमती धातुएं: सोने, चांदी और डायमंड ज्वैलरी का कारोबार अकेले करीब ₹1.2 लाख करोड़ तक पहुंचने की संभावना है।
- कपड़े और परिधान: शेरवानी, साड़ियों, लहंगों और रेडीमेड कपड़ों का बाजार लगभग ₹90,000 करोड़ रहने का अनुमान है।
- उपहार, सामग्री और किराना: शादी से जुड़े उपहार और पूजन सामग्री का व्यापार ₹37,500 करोड़ तथा किराना व खाद्य आपूर्ति से भी ₹37,500 करोड़ का टर्नओवर मिलने की उम्मीद है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स, मिठाई और फर्नीचर: इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरण, सूखे मेवे व मिठाइयां तथा फर्नीचर व होम डेकोर- इन तीनों क्षेत्रों में प्रत्येक से ₹30,000-₹30,000 करोड़ का कारोबार होने का अनुमान है।
बैंक्वेट, कैटरिंग और हॉस्पिटैलिटी सेवाओं से कितनी कमाई होगी?
विवाह से जुड़ी विविध सेवाओं में सबसे बड़ा हिस्सा खानपान और आयोजन स्थलों का होगा:
- खानपान (कैटरिंग सर्विसेज): शादी के भोजन और कैटरिंग उद्योग से लगभग ₹75,000 करोड़ का कारोबार निकलने की उम्मीद है।
- होटल, बैंक्वेट हॉल व वेन्यू: विवाह स्थलों, होटलों और फार्महाउसों की बुकिंग से ₹60,000 करोड़ का राजस्व मिलने का अनुमान है।
- इवेंट मैनेजमेंट और सजावट: इवेंट प्लानिंग एवं वेडिंग मैनेजमेंट तथा फूलों की सजावट व साज-सज्जा के क्षेत्र में प्रत्येक से ₹37,500-₹37,500 करोड़ का टर्नओवर दर्ज हो सकता है।
- परिवहन और मनोरंजन: यात्रा, वाहन किराए व ट्रांसपोर्टेशन तथा संगीत, डीजे व मनोरंजन सेवाओं से प्रत्येक में ₹30,000-₹30,000 करोड़ का व्यापार होने की संभावना है।
- इसके अलावा, फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी और ब्यूटी व ब्राइडल ग्रूमिंग सेवाओं में से प्रत्येक का योगदान ₹22,500-₹22,500 करोड़ रहने का अनुमान है।
रोजगार के मोर्चे पर आम लोगों को क्या मिलेगा फायदा?
यह वैवाहिक सीजन केवल बड़े व्यापारियों के लिए ही नहीं, बल्कि असंगठित और गिग श्रमिकों के लिए भी भारी आय का जरिया बनेगा।
- कैट के अनुसार, इस 25 दिन के सीजन के दौरान खानपान, सजावट, आतिथ्य, परिवहन, फोटोग्राफी, इवेंट और ब्यूटी सेवाओं जैसे क्षेत्रों में लगभग 1.25 करोड़ अस्थायी, मौसमी और अंशकालिक (पार्ट-टाइम) रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
- इससे दैनिक वेतनभोगी कामगारों, कारीगरों, हलवाइयों, वेटर्स, ड्राइवरों और डिजाइनरों की आमदनी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी।
दिल्ली-एनसीआर के थोक और खुदरा बाजारों पर क्या असर पड़ेगा?
देश की राजधानी और आसपास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में इस वैवाहिक सीजन का असर सबसे ज्यादा दिखेगा:
- अकेले दिल्ली-एनसीआर में करीब पांच लाख शादियां होने और लगभग ₹2.5 लाख करोड़ का कारोबार होने का अनुमान है।
- दिल्ली के प्रमुख थोक व खुदरा केंद्र- जैसे चांदनी चौक, सदर बाजार, करोल बाग, लाजपत नगर, गांधी नगर और खारी बावली- में भारी व्यापारिक हलचल देखी जा रही है। इन मंडियों में न केवल स्थानीय बल्कि पड़ोसी राज्यों से भी बड़ी संख्या में व्यापारी और आम उपभोक्ता खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं।
कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने बताया है कि शादियों से व्यापारियों, विनिर्माताओं, कारीगरों, छोटे दुकानदारों और सेवा प्रदाताओं को एक साथ कारोबार के व्यापक अवसर मिलते हैं, जिससे देश की आर्थिक गतिविधियों और लिक्विडिटी को सीधा सहारा मिलता है।