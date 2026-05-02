त्योहारी सीजन की जोरदार खरीदारी के बाद अब भारतीय खुदरा बाजार शादी-ब्याह के सबसे बड़े आर्थिक चक्र में प्रवेश करने जा रहा है। व्यापारियों के प्रमुख संगठन कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के ताजा आकलन के अनुसार, 21 नवंबर से 15 दिसंबर 2026 के बीच देश भर में लगभग 52 लाख शादियां संपन्न होने का अनुमान है। महज 25 दिनों के इस छोटे से वैवाहिक कालखंड में देश भर में करीब 7.5 लाख करोड़ रुपये के कुल व्यापारिक कारोबार (बिजनेस टर्नओवर) की उम्मीद जताई गई है। प्रतिदिन औसतन दो लाख से अधिक विवाहों के चलते खुदरा बाजार, विनिर्माण, आतिथ्य, परिवहन, आभूषण और खाद्य पदार्थों समेत दर्जनों क्षेत्रों में अभूतपूर्व मांग देखने को मिलेगी।

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