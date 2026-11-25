देश के तेजी से बढ़ते गोल्ड लोन सेक्टर में फंसे हुए कर्जों यानी एनपीए की बढ़ती दर ने नियामक और बाजार की चिंता बढ़ा दी है। ट्रांसयूनियन सिबिल के आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2026 के अंत तक गोल्ड लोन का एनपीए अनुपात 0.16% था, जो अगस्त 2026 के अंत तक लगभग दोगुना होकर 0.30% पर पहुंच गया है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक, सोने के आभूषणों के बदले बकाया ऋण सितंबर 2026 में सालाना आधार पर 66% बढ़कर 3.74 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक वर्ष पहले यह 2.25 लाख करोड़ रुपये और सितंबर 2024 में 1.50 लाख करोड़ रुपये था।

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