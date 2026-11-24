सवाल 3: कंपनी ने अपनी आधिकारिक सफाई में क्या कहा है और किस बात पर चुप्पी साधी है?

जवाब: 23 नवंबर 2026 को बिसलेरी इंटरनेशनल ने अपने आधिकारिक हैंडल @BisleriZone और प्रेस विज्ञप्ति के जरिए चार प्रमुख बातें सामने रखीं:

एकमात्र और पुराना मामला: विवाद देश भर के 143 प्लांटों में से सिर्फ एक (गोवा) प्लांट के 14 महीने पुराने एक अकेले बैच से संबंधित है।

विवाद देश भर के 143 प्लांटों में से सिर्फ एक (गोवा) प्लांट के 14 महीने पुराने एक अकेले बैच से संबंधित है। विरोधाभासी रिपोर्ट: रेफरल लैब और स्वतंत्र लैब दोनों में ब्रोमेट तय सीमा के भीतर पाया गया है।

रेफरल लैब और स्वतंत्र लैब दोनों में ब्रोमेट तय सीमा के भीतर पाया गया है। प्रक्रियागत चूक का दावा: 2 फरवरी 2026 को स्वतंत्र रिपोर्ट जमा करने के बाद कंपनी को लगा कि मामला बंद हो गया है; कंपनी का दावा है कि उसे आज तक मुकदमे का कोई औपचारिक नोटिस ईमेल या हार्ड कॉपी में नहीं मिला है। वह स्तर पर नियामक के साथ सहयोग कर रहा है।

2 फरवरी 2026 को स्वतंत्र रिपोर्ट जमा करने के बाद कंपनी को लगा कि मामला बंद हो गया है; कंपनी का दावा है कि उसे आज तक मुकदमे का कोई औपचारिक नोटिस ईमेल या हार्ड कॉपी में नहीं मिला है। वह स्तर पर नियामक के साथ सहयोग कर रहा है। गुणवत्ता का दावा: बिसलेरी 10 स्तरों वाली प्रक्रिया में 90 से अधिक परीक्षण करती है और उसका पानी पीने के लिहाज से पूरी तरह सुरक्षित है।

कंपनी कहां चुप रह गई?:

उद्योग और ब्रांड विश्लेषकों के अनुसार बिसलेरी ने ब्रोमेट के पास होने का ब्योरा तो विस्तार से दिया, लेकिन उसने यह साफ नहीं किया कि उसकी स्वतंत्र लैब ने पीएएच (PAHs) की जांच की थी या नहीं, और यदि की थी तो उसका परिणाम क्या रहा? चूंकि रेफरल लैब ने पीएएच मिलने पर ही पानी को असुरक्षित घोषित किया था, इसलिए इस पर कंपनी का मौन सवाल खड़े करता है।

सवाल 4: एफएसएसएआई का कानूनी रुख क्या है और क्या बिसलेरी पर देशव्यापी बैन लगा है?

जवाब: नियामक अपने रुख पर पूरी तरह कायम है। एफएसएसएआई के अनुसार, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (FSS Act), 2006 की धारा 3(1)(zz) के तहत यदि किसी खाद्य उत्पाद (पैकेज्ड पानी कानूनन खाद्य उत्पाद है) में तय सीमा से अधिक कैमिकल पाए जाएं, तो वह असुरक्षित पानी की सबसे गंभीर श्रेणी में आता है। इसी आधार पर धारा 42 के तहत अदालत में आपराधिक मुकदमा दायर करने की मंजूरी दी गई है।

महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति: एफएसएसएआई ने बिसलेरी के उत्पादन पर कोई देशव्यापी रोक नहीं लगाई है और न ही उसका लाइसेंस निलंबित किया है।

एफएसएसएआई ने बिसलेरी के उत्पादन पर कोई देशव्यापी रोक नहीं लगाई है और न ही उसका लाइसेंस निलंबित किया है। बाजार में वह बैच मौजूद नहीं: गोवा एफडीए और सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, सितंबर 2025 का वह विवादित बैच महीनों पहले ही बाजार से बिककर खत्म हो चुका है।

गोवा एफडीए और सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, सितंबर 2025 का वह विवादित बैच महीनों पहले ही बाजार से बिककर खत्म हो चुका है। सजा के प्रावधान: धारा 59 के तहत यदि असुरक्षित खाद्य से किसी को नुकसान न पहुंचा हो, तो भी छह महीने तक की जेल और ₹1 लाख तक के जुर्माने का ही प्रावधान है।

धारा 59 के तहत यदि असुरक्षित खाद्य से किसी को नुकसान न पहुंचा हो, तो भी छह महीने तक की जेल और ₹1 लाख तक के जुर्माने का ही प्रावधान है। मुकदमे की मंजूरी दोषसिद्धि नहीं है: यह केवल कोर्ट में केस दाखिल करने की इजाजत है; बिसलेरी को अदालत में दोनों सरकारी रिपोर्टों के विरोधाभास को चुनौती देने का पूरा अधिकार है।

गोवा के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने बिसलेरी के सैंपल को अनसेफ घोषित किए जाने पर हुए विवाद के बाद राज्य में बिकने वाले पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर ब्रांड्स की निगरानी तेज कर दी है। एक सीनियर अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।



FDA डायरेक्टर श्वेता एस देसाई ने कहा कि विवादित बिसलेरी बैच का टेस्ट अक्टूबर 2025 में किया गया था और अब यह मार्केट में उपलब्ध नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि फूड सेफ्टी ऑफिसर (FSO) ने सैंपल के संबंध में कोर्ट में प्रॉसिक्यूशन केस फाइल किया है।



देसाई ने कहा, "यह खास बैच मार्केट में उपलब्ध नहीं है। हालांकि, मैंने अपने अधिकारियों को गोवा में बनने और बिकने वाले अलग-अलग पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर (ब्रांड) के सर्विलांस सैंपल लेकर एनालिसिस करने का निर्देश दिया है।" उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल, 2025 से अब तक FDA ने अपनी क्वालिटी सर्विलांस एक्सरसाइज के तहत पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर के 80 से ज़्यादा सैंपल्स को एनालाइज़ किया है।