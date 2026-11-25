आरबीआई की आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा में ब्याज दरों में 0.50% (50 आधार अंक) की बड़ी बढ़ोतरी करने से देश की वित्तीय स्थिरता पर संकट आ सकता है और आर्थिक विकास दर प्रभावित हो सकती है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के अर्थशास्त्रियों ने अपनी ताजा रिपोर्ट में यह चेतावनी दी है।

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एसबीआई के आर्थिक अनुसंधान विभाग ने आगामी दिसंबर की नीतिगत समीक्षा में रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। इससे पहले अर्थशास्त्रियों ने 0.50 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना व्यक्त की थी, जिसे 12 नवंबर की रिपोर्ट में घटाकर 0.25 प्रतिशत कर दिया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, बाहरी परिस्थितियों में सुधार, विदेशी पूंजी प्रवाह की वापसी और रुपये पर दबाव कम होने के कारण यह संशोधन किया गया है।अर्थशास्त्रियों का मानना है कि महंगाई की वर्तमान स्थिति को देखते हुए 0.25 प्रतिशत की वृद्धि पर्याप्त होगी। इसके विपरीत, 0.50 प्रतिशत की आक्रामक बढ़ोतरी से विदेशी निवेश की निकासी, रुपये में अस्थिरता और विकास दर में सुस्ती जैसे प्रतिकूल परिणाम सामने आ सकते हैं। आरबीआई की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक 2 से 4 दिसंबर के बीच होने वाली है। इससे पहले अक्तूबर की समीक्षा में केंद्रीय बैंक ने करीब चार साल के अंतराल के बाद दरों में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि की थी।एसबीआई की इकोरैप रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी बाजारों में जारी मौजूदा गिरावट 2001 के डॉट-कॉम बबल और 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के शुरुआती दौर से भी कहीं अधिक गहरी है। रिपोर्ट में भारतीय नीति निर्माताओं को इस अनिश्चित माहौल में संयम बरतने की सलाह दी गई है। रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक, अपने शिखर से शुरुआती 33 कारोबारी सत्रों में अमेरिकी एसएंडपी 500 सूचकांक 11.6% टूट चुका है, जबकि डॉट-कॉम बबल के दौरान इसी अवधि में यह गिरावट 7.8% रही थी। इस तरह मौजूदा गिरावट 3.8% अधिक गहरी है।