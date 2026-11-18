शेयर बाजार में आज सुबह कारोबार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का सेंसेक्स 100 अंकों से अधिक की गिरावट के साथ 82,443.35 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी भी 33.50 अंक गिरकर 25,353.90 पर आ गया है। बाजार में यह गिरावट मुख्य रूप से मेटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शेयरों में हुई बिकवाली के कारण देखी जा रही है। शुरुआती कारोबार में रुपया US डॉलर के मुकाबले 16 पैसे बढ़कर 93.35 पर पहुंच गया।

सेंसेक्स और निफ्टी में क्यों आई गिरावट?

आज सुबह शेयर बाजार में वैश्विक बाजार में एआई शेयरों में गिरावट का असर दिखा। वहीं भारतीय बाजार में मेटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर में बिकवाली का दबाव देखा जा रहा है। इन क्षेत्रों के शेयरों में गिरावट के कारण सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों पर नकारात्मक असर पड़ा है।

विज्ञापन

किन सेक्टर्स में दिखी बिकवाली?

मेटल सेक्टर: इस सेक्टर के शेयरों में आज सुबह बिकवाली हावी रही, जिससे बाजार में गिरावट को बल मिला।

इस सेक्टर के शेयरों में आज सुबह बिकवाली हावी रही, जिससे बाजार में गिरावट को बल मिला। विज्ञापन विज्ञापन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर: इस सेक्टर के शेयरों में भी गिरावट दर्ज की गई, जो बाजार की समग्र कमजोरी का एक कारण बनी।

वैश्विक बाजार में क्या चल रहा?

वॉल स्ट्रीट पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) उद्योग के शेयरों में व्यापक नुकसान के बाद बुधवार को एशियाई शेयर बाजार ज्यादातर गिरावट के साथ बंद हुए। अमेरिकी वायदा में मामूली वृद्धि देखी गई, जबकि कच्चे तेल की कीमतें गिरीं। इस वैश्विक उतार-चढ़ाव का असर एशियाई बाजारों पर भी पड़ा।

सियोल का कोस्पी सूचकांक 0.2 फीसदी बढ़कर 4,978.16 पर बंद हुआ। जापान का बेंचमार्क निक्केई 225 सूचकांक 0.6 फीसदी गिरकर 58,520.05 पर आ गया। कंप्यूटर चिप उपकरण निर्माता टोक्यो इलेक्ट्रॉन 1.7 फीसदी और सेमीकंडक्टर निर्माता किओक्सिया 1.3 फीसदी नीचे आए। जापान ने अक्तूबर में 476.5 अरब येन (3 अरब डॉलर) का व्यापार घाटा दर्ज किया, जो पिछले साल से 58 फीसदी अधिक है।

एआई शेयरों में क्यों आई गिरावट?

हांगकांग का हैंग सेंग 0.4 फीसदी और शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.2 फीसदी गिरा। ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 भी 0.4 फीसदी के नुकसान में रहा, जबकि ताइवान का ताइपेक्स 1.1 फीसदी नीचे चला गया। निवेशक शेनझेन, चीन में शुरू हो रहे एपेक शिखर सम्मेलन पर नजर रख रहे हैं, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग मिलेंगे, जिससे व्यापार संबंध मुख्य केंद्र रहेंगे।

मंगलवार को एसएंडपी 500 में 1 फीसदी, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 848 अंक (1.6 फीसदी) और नैस्डैक कंपोजिट में 0.7 फीसदी की गिरावट आई। एनवीडिया के शेयरों में 3.7 फीसदी तक की गिरावट देखी गई, बाद में यह 0.4 फीसदी के नुकसान पर बंद हुआ। AI से संबंधित शेयर महीनों से अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। शुरुआत में चिंता थी कि AI शेयरों के दाम बहुत अधिक बढ़ गए हैं। बाद में ऊंची ब्याज दरों के कारण वृद्धि के लिए कम कर्ज मिलने की आशंका ने बाजार को प्रभावित किया।

एनवीडिया पर दबाव क्यों?

एनवीडिया की अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) कोलेट क्रेस पर कंपनी की वृद्धि को जारी रखने का दबाव है। यह जेन्सन हुआंग के इस्तीफे के बाद एनवीडिया की पहली आय रिपोर्ट थी। हुआंग पर चीन के लिए कथित जासूसी के आरोप सामने आए हैं। इसके बाद एनवीडिया राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक व्यापार अनुपालन की निगरानी के लिए एक नई बोर्ड समिति बना रहा है। हुआंग ने मंगलवार को एक्स सोशल मीडिया नेटवर्क पर कहा कि वह सीईओ के रूप में तभी लौटेंगे जब बोर्ड इसे कंपनी के हित में समझेगा। कच्चे तेल की कीमतें भी अस्थिर रहीं, बुधवार को ब्रेंट क्रूड 0.3 फीसदी गिरकर 92.86 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।