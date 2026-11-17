राष्ट्रीय राजधानी में सोने और चांदी के भाव में मंगलवार को भारी गिरावट दर्ज की गई। कमजोर वैश्विक रुझान और रुपये की मजबूती के कारण यह गिरावट आई। सोना लगातार छठे कारोबारी सत्र में गिरा। चांदी एक साल के निचले स्तर पर पहुंच गई। 99.9 फीसदी शुद्धता वाला सोना 1,400 रुपये गिरकर 1,38,600 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। यह सोमवार के बंद भाव 1.40 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम से कम है। ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार, सभी कर इसमें शामिल हैं। 9 नवंबर से अब तक सोने के भाव में 8,300 रुपये की कमी आई है। यह लगभग 6 फीसदी की गिरावट है।

चांदी की कीमतों में क्या बदलाव?

चांदी भी बिकवाली की चपेट में आई। यह 9,500 रुपये या 5.3 फीसदी गिरकर 1,69,500 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। यह एक साल का सबसे निचला स्तर है। पिछले सत्र में चांदी 1.79 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। पिछले साल 13 नवंबर को भी चांदी इसी स्तर के आसपास थी। 5 नवंबर से आठ सत्रों में चांदी 25,000 रुपये या 13 फीसदी टूट चुकी है।

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घरेलू बाजार में गिरावट के क्या कारण हैं?

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के कमोडिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने बताया कि घरेलू सोने के भाव मंगलवार को वैश्विक रुझानों के कारण दबाव में रहे। मजबूत भारतीय रुपये ने भी गिरावट को बढ़ाया। रुपये की मजबूती अप्रैल के बाद से सबसे ऊंचे स्तर 93.51 अमेरिकी डॉलर के मुकाबले दर्ज की गई। इससे घरेलू बुलियन पर दबाव और बढ़ गया। यह रुपये की मजबूती भी सोने की कीमतों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। कमजोर वैश्विक बाजार की धारणा ने भी घरेलू कीमतों को प्रभावित किया।

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अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या स्थिति है?

विदेशी बाजारों में हाजिर सोना 3,856.61 डॉलर प्रति औंस पर अपरिवर्तित रहा। हालांकि, चांदी 1 फीसदी बढ़कर 47.44 डॉलर प्रति औंस हो गई। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के कमोडिटीज रिसर्च विश्लेषक सैश सावंत ने कहा कि फेडरल रिजर्व की दर वृद्धि की उम्मीदों के बीच हाजिर सोने के भाव में मंगलवार को कुछ सुधार हुआ। यह एक साल के निचले स्तर पर गिरने के बाद हुआ। पीली धातु अभी भी जनवरी के रिकॉर्ड स्तर 5,602 डॉलर प्रति औंस से लगभग 31.5 फीसदी नीचे है। यह 2015 के बाद से अपने सबसे खराब वर्ष की ओर बढ़ रही है।

भविष्य में क्या संभावनाएं हैं?

सैश सावंत ने बताया कि उच्च अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल और 19 महीने के उच्चतम स्तर के करीब डॉलर ने बुलियन को रखने की लागत बढ़ा दी है। गोल्ड-बैक्ड ईटीएफ में भी लगभग 1,58,000 औंस की साप्ताहिक बिकवाली दर्ज की गई। फेडरल रिजर्व की 27-28 अक्तूबर की बैठक के मिनट्स, जो बुधवार को आने वाले हैं, बुलियन के लिए अगला बड़ा उत्प्रेरक होंगे। मीराए एसेट शेयरखान के कमोडिटीज प्रमुख प्रवीण सिंह के अनुसार दिसंबर और अगले साल की पहली छमाही में संभावित दर वृद्धि के लिए बाजार तैयार हैं। इसलिए निकट भविष्य में कीमती धातुएं दबाव में रहने की संभावना है।