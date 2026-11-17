हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 427.40 अंक बढ़कर 82,532.19 पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 96.31 अंक की बढ़त के साथ 25,387.40 के स्तर पर पहुंच गया। यह बढ़त बाजार में सकारात्मक धारणा को दर्शाती है।

व्यापक बाजार में भी सकारात्मक क्षेत्रीय भागीदारी दर्ज की गई। अधिकांश सूचकांक हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। वाहन, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और बैंक शेयर बढ़त में अग्रणी रहे। एफएमसीजी, दवा, वित्तीय सेवाएं और धातु क्षेत्र के शेयर भी आगे बढ़े। अडानी एंटरप्राइजेज और आयशर मोटर्स के शेयर 3 फीसदी उछले। कुल मिलाकर, सभी क्षेत्रों में व्यापक खरीदारी के कारण बाजार की धारणा सकारात्मक बनी रही। हालांकि, सूचना प्रौद्योगिकी, मीडिया और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं दबाव में रहे। ये क्षेत्र आज के कारोबार में प्रमुख पिछड़ने वाले क्षेत्रों में शामिल थे।

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आज बाजार में क्यों दिखी तेजी?

आज बाजार में तेजी के पीछे चार प्रमुख कारण रहे। कच्चे तेल के दाम नरम हुए, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा। विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की खरीदारी लगातार जारी रही। भारतीय रुपया भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ। इसके अलावा, बैंक शेयरों में जोरदार तेजी देखी गई। इन सभी कारकों ने बाजार को नई ऊंचाई पर पहुंचाने में मदद की।

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किन क्षेत्रों ने किया बेहतर प्रदर्शन?

बाजार में व्यापक सकारात्मक क्षेत्रीय भागीदारी देखने को मिली। वाहन क्षेत्र के शेयरों ने शानदार प्रदर्शन किया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और निजी बैंक भी बढ़त में अग्रणी रहे। एफएमसीजी, दवा, वित्तीय सेवाएं और धातु क्षेत्र के शेयरों में भी अच्छी वृद्धि दर्ज की गई। यह दर्शाता है कि बाजार में खरीदारी का रुझान व्यापक था।

वैश्विक बाजारों का क्या रहा हाल?

जहां भारतीय बाजार में तेजी थी, वहीं वैश्विक बाजारों में गिरावट दर्ज की गई। लंदन समय के अनुसार सुबह 6:54 बजे तक एसएंडपी 500 वायदा 0.2 फीसदी गिरे। नैस्डैक 100 वायदा लगभग अपरिवर्तित रहे। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज वायदा में 0.4 फीसदी की गिरावट आई। एमएससीआई एशिया प्रशांत सूचकांक 1.6 फीसदी नीचे आया। एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स सूचकांक भी 1.3 फीसदी गिरा। हांगकांग का हैंग सेंग 0.9 फीसदी और शंघाई कंपोजिट 0.6 फीसदी नीचे बंद हुए। यूरो स्टॉक्स 50 वायदा भी 0.8 फीसदी गिरे।