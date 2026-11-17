अंतरराष्ट्रीय बाजारों में त्योहारी और छुट्टियों की खरीदारी शुरू होने से ठीक पहले भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग को निर्यात के मोर्चे पर बड़ी कामयाबी मिली है। रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (GJEPC) की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अक्तूबर 2026 में देश का कुल रत्न एवं आभूषण निर्यात 34.01 प्रतिशत बढ़कर 2.92 अरब अमेरिकी डॉलर (करीब ₹27,862.82 करोड़) पर पहुंच गया। रुपये के संदर्भ में यह वृद्धि 44.71 प्रतिशत दर्ज की गई है।

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सोने, चांदी और कटे-तराशे हीरों के प्रदर्शन में क्या अंतर दिखा?

पिछले वर्ष की समान अवधि यानी अक्तूबर 2025 में यह आंकड़ा 2.18 अरब अमेरिकी डॉलर (₹19,253.60 करोड़) रहा था। इस जोरदार उछाल की मुख्य वजह अमेरिका, यूरोप और अन्य वैश्विक बाजारों में आगामी क्रिसमस और साल के अंत के अवकाश सीजन (Holiday Season) से पहले भारतीय आभूषणों को मिले भारी अग्रिम ऑर्डर्स हैं। इसके साथ ही त्योहारी कैलेंडर का भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा; पिछले साल अक्तूबर में दिवाली पड़ने से उत्पादन इकाइयां बंद रही थीं, जबकि इस साल दिवाली नवंबर में होने से निर्माताओं को निर्यात ऑर्डर्स पूरा करने के लिए अतिरिक्त कार्यदिवस मिल गए।

जिंस-वार (कमोडिटी-वाइज) विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सोने के आभूषणों ने इस महीने सबसे तेज रफ्तार दिखाई है:

सोने के आभूषण (Gold Jewellery): अक्तूबर में सोने के आभूषणों के निर्यात में 48.20 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई, जबकि जड़े हुए (Studded) सोने के आभूषणों का निर्यात 67.30 प्रतिशत तक उछल गया। यह वृद्धि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की ऊंची कीमतों और भारतीय कारीगरी की मजबूत मांग का संयुक्त परिणाम रही।

अक्तूबर में सोने के आभूषणों के निर्यात में 48.20 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई, जबकि जड़े हुए (Studded) सोने के आभूषणों का निर्यात 67.30 प्रतिशत तक उछल गया। यह वृद्धि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की ऊंची कीमतों और भारतीय कारीगरी की मजबूत मांग का संयुक्त परिणाम रही। विज्ञापन विज्ञापन चांदी के आभूषण (Silver Jewellery): चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-अक्तूबर अवधि में चांदी के आभूषणों का निर्यात 28.98 प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि, चांदी की कीमतों में तेजी के कारण वर्किंग कैपिटल लागत बढ़ गई है, जिससे खरीदार सतर्क हुए हैं और निर्यातक अब हल्के व वैल्यू-इंजीनियरिंग डिजाइनों पर जोर दे रहे हैं।

चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-अक्तूबर अवधि में चांदी के आभूषणों का निर्यात 28.98 प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि, चांदी की कीमतों में तेजी के कारण वर्किंग कैपिटल लागत बढ़ गई है, जिससे खरीदार सतर्क हुए हैं और निर्यातक अब हल्के व वैल्यू-इंजीनियरिंग डिजाइनों पर जोर दे रहे हैं। कटे और तराशे गए हीरे (Cut & Polished Diamonds): अप्रैल-अक्तूबर के दौरान इस श्रेणी के निर्यात में 4.50 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन गिरावट की गति अब धीमी हुई है और अंतरराष्ट्रीय कीमतों में स्थिरता के संकेत दिख रहे हैं।

हांगकांग, अमेरिका और यूएई जैसे प्रमुख बाजारों का क्या रुख रहा?

चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों (अप्रैल से अक्तूबर 2026) के दौरान भारत का कुल रत्न-आभूषण निर्यात 7.28 प्रतिशत बढ़कर **17.22 अरब डॉलर** (₹1,63,961.74 करोड़) हो गया है। इस दौरान प्रमुख भौगोलिक बाजारों में मिला-जुला रुझान देखने को मिला:

हांगकांग: यहां निर्यात 18.80 प्रतिशत बढ़कर 3.95 अरब डॉलर पर पहुंच गया।

यहां निर्यात 18.80 प्रतिशत बढ़कर 3.95 अरब डॉलर पर पहुंच गया। अमेरिका: अमेरिकी बाजार में भारत का निर्यात 14.87 प्रतिशत बढ़कर 3.61 अरब डॉलर दर्ज हुआ।

यूरोप व अन्य देश: बेल्जियम में निर्यात 30.02 प्रतिशत बढ़कर 923.19 मिलियन डॉलर रहा, जबकि कनाडा में 107.93 प्रतिशत, सिंगापुर में 22.38 प्रतिशत और ब्रिटेन (UK) में 17.89 प्रतिशत की मजबूत बढ़त दर्ज की गई।

बेल्जियम में निर्यात 30.02 प्रतिशत बढ़कर 923.19 मिलियन डॉलर रहा, जबकि कनाडा में 107.93 प्रतिशत, सिंगापुर में 22.38 प्रतिशत और ब्रिटेन (UK) में 17.89 प्रतिशत की मजबूत बढ़त दर्ज की गई। यूएई: भारत के सबसे बड़े निर्यात बाजार संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में 10.27 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई और यह सिमटकर 4.87 अरब डॉलर रह गया।

उद्योग जगत का क्या रुख है और पूरे वित्त वर्ष की क्या उम्मीदें हैं?

जीजेईपीसी के चेयरमैन किरीट भंसाली के अनुसार, अक्तूबर का यह प्रदर्शन भारतीय निर्यातकों की अंतरराष्ट्रीय अवसरों को भुनाने की मजबूत क्षमता को दर्शाता है। उन्होंने रेखांकित किया कि पिछले तीन महीनों से लगातार आ रही वृद्धि से उद्योग को नई गति मिली है। यदि यह मौजूदा गति बनी रहती है, तो उद्योग को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2026-27 के अंत तक रत्न और आभूषण निर्यात में 10 प्रतिशत की कुल वार्षिक वृद्धि हासिल कर ली जाएगी। मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) के जरिए बाजारों तक आसान पहुंच और विविधीकरण से आगामी महीनों में भी यह रफ्तार बनी रहने की संभावना है।