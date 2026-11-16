सर्राफा बाजार: सोना 900 रुपये लुढ़ककर 1.40 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर; चांदी 5000 रुपये गिरी

राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। लगातार पांचवें कारोबारी सत्र में सोना 900 रुपये सस्ता हो गया। अब 10 ग्राम सोने का भाव 1.40 लाख रुपये हो गया है। चांदी भी 5,000 रुपये प्रति किलोग्राम लुढ़क गई। स्थानीय कारोबारियों के अनुसार, 99.9 फीसदी शुद्ध सोने का भाव अब 1.40 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम है। शुक्रवार को यह 1,40,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी भी 5,000 रुपये की गिरावट के साथ 1.79 लाख रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) पर आ गई। शुक्रवार को चांदी का पिछला बंद भाव 1.84 लाख रुपये प्रति किलोग्राम था। रुपये की मजबूती और कमजोर वैश्विक रुझानों के कारण यह गिरावट आई है।

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