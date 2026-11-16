सर्राफा बाजार: सोना 900 रुपये लुढ़ककर 1.40 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर; चांदी 5000 रुपये गिरी
- राष्ट्रीय राजधानी में सोने के दाम 900 रुपये गिरकर 1.40 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम हो गए। चांदी भी 5,000 रुपये लुढ़ककर 1.79 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई।
- रुपये की मजबूती और कमजोर वैश्विक रुझानों के कारण यह गिरावट दर्ज की गई।
विस्तार
राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। लगातार पांचवें कारोबारी सत्र में सोना 900 रुपये सस्ता हो गया। अब 10 ग्राम सोने का भाव 1.40 लाख रुपये हो गया है। चांदी भी 5,000 रुपये प्रति किलोग्राम लुढ़क गई। स्थानीय कारोबारियों के अनुसार, 99.9 फीसदी शुद्ध सोने का भाव अब 1.40 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम है। शुक्रवार को यह 1,40,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी भी 5,000 रुपये की गिरावट के साथ 1.79 लाख रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) पर आ गई। शुक्रवार को चांदी का पिछला बंद भाव 1.84 लाख रुपये प्रति किलोग्राम था। रुपये की मजबूती और कमजोर वैश्विक रुझानों के कारण यह गिरावट आई है।
सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट क्यों आई?
सोमवार को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट के कई कारण रहे। रुपये में तेज मजबूती एक प्रमुख वजह रही, जिसने आयातित धातुओं को सस्ता कर दिया। इसके साथ ही, कमजोर वैश्विक रुझानों ने भी घरेलू बाजार पर दबाव डाला। सोने के दाम लगातार पांचवें दिन कम हुए हैं, जो बाजार में मंदी का संकेत है। यह गिरावट निवेशकों के लिए चिंता का विषय बन गई है।
वैश्विक बाजारों में धातुओं की क्या स्थिति रही?
वैश्विक बाजारों में हाजिर सोना मामूली रूप से कमजोर रहा। यह 10.87 डॉलर की गिरावट के साथ 3,873.90 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। यह 0.28 फीसदी की कमी दर्शाता है। चांदी की कीमतों में भी वैश्विक स्तर पर बड़ी गिरावट आई। चांदी 2 फीसदी गिरकर 47.82 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। वैश्विक बाजार में कीमती धातुओं की मांग में कमी देखी गई, जिससे कीमतों पर दबाव पड़ा।
रुपये की मजबूती के क्या कारण थे?
सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 27 पैसे मजबूत हुआ। यह 93.92 (अनंतिम) पर बंद हुआ। रुपये की इस मजबूती को विदेशी पूंजी के प्रवाह से समर्थन मिला। घरेलू बाजारों में आई तेजी ने भी रुपये को सहारा दिया। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी भी रुपये के मजबूत होने का एक कारण रही। इन सभी कारकों ने मिलकर रुपये को डॉलर के मुकाबले मजबूत किया।