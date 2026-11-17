भारतीय शेयर बाजार ने आज मजबूत शुरुआत की। सेंसेक्स 200 से अधिक अंक की वृद्धि के साथ खुला। निफ्टी भी 25,300 के महत्वपूर्ण स्तर को पार कर गया। बाजार में चौतरफा खरीदारी का माहौल देखा गया। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, विदेशी फंड के मजबूत प्रवाह और घरेलू इक्विटी में सकारात्मक रुख से मंगलवार को शुरुआती कारोबार में रुपया डॉलर के मुकाबले 31 पैसे बढ़कर 93.63 पर पहुंच गया।

अधिकांश सूचकांक हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। ऑटो, पीएसयू बैंक और बैंक शेयरों ने बाजार को ऊपर उठाने में मदद की। एफएमसीजी, फार्मा, वित्तीय सेवाएं और धातु क्षेत्र के शेयर भी आगे बढ़े। हालांकि, आईटी, मीडिया और आईटी सेवाएं दबाव में रहीं। ये क्षेत्र प्रमुख रूप से पिछड़ते हुए दिखे। कुल मिलाकर, बाजार की धारणा सकारात्मक बनी रही।

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भारतीय बाजार में क्या रहा हाल?

विदेशी पूंजी के लगातार प्रवाह और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से मंगलवार को शुरुआती कारोबार में प्रमुख इक्विटी सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर चढ़े। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 108.83 अंक बढ़कर 82,184.33 पर पहुंच गया। वहीं, 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 31.90 अंक ऊपर 25,325.75 पर कारोबार कर रहा था।

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भारतीय बाजार में तेजी के मुख्य कारण क्या हैं?

बाद में सेंसेक्स 248.98 अंक बढ़कर 82,353.77 और निफ्टी 64.45 अंक ऊपर 25,354.20 पर कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स समूह में इंटरग्लोब एविएशन, मारुति सुजुकी, अडानी पोर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक्सिस बैंक और भारतीय स्टेट बैंक प्रमुख लाभ में रहे। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, पावर ग्रिड और एनटीपीसी पिछड़ गए। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.88 फीसदी नीचे 91.65 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। बाजार में व्यापक स्तर पर खरीदारी देखने को मिली। ऑटो, पीएसयू बैंक और बैंक शेयरों ने सबसे अधिक बढ़त दर्ज की। एफएमसीजी, फार्मा, वित्तीय सेवाएं और धातु क्षेत्र भी लाभ में रहे।बाद में सेंसेक्स 248.98 अंक बढ़कर 82,353.77 और निफ्टी 64.45 अंक ऊपर 25,354.20 पर कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स समूह में इंटरग्लोब एविएशन, मारुति सुजुकी, अदाणी पोर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक्सिस बैंक और भारतीय स्टेट बैंक प्रमुख लाभ में रहे। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, पावर ग्रिड और एनटीपीसी पिछड़ गए। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.88 फीसदी नीचे 91.65 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने सोमवार को 4,864.68 करोड़ रुपये मूल्य की इक्विटी खरीदी। सोमवार को सेंसेक्स 512.34 अंक या 0.63 फीसदी चढ़कर 82,104.79 पर बंद हुआ था। निफ्टी 146.80 अंक या 0.58 फीसदी ऊपर 25,291.10 पर बंद हुआ था।

मुख्य निवेश रणनीतिकार वी के विजयकुमार ने बताया कि नवंबर में भारत को सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला बाजार बनाने वाली अनुकूल परिस्थितियां मजबूत हो रही हैं। ब्रेंट क्रूड का 92 डॉलर से नीचे जाना भारत के मैक्रो को और मजबूत करेगा। नवंबर में अब तक भारत में एफपीआई का प्रवाह 84,166 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। एफपीआई प्रवाह में नाटकीय बदलाव आया है। प्रभावशाली आय वृद्धि से भारतीय बाजार को वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद लचीलापन मिलेगा।

वैश्विक बाजारों का भारतीय बाजार पर क्या असर?

विजयकुमार ने कहा कि अमेरिका में एआई कारोबार का लगातार कम होना दक्षिण कोरिया, ताइवान और जापान जैसे बाजारों पर असर डाल रहा है। उन्होंने इसे भारत के लिए एक छिपा हुआ वरदान बताया। एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई 225 सूचकांक, शंघाई का एसएसई कंपोजिट सूचकांक और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक सभी नीचे कारोबार कर रहे थे। अमेरिकी इक्विटी बाजार सोमवार को भी नीचे बंद हुए थे। नैस्डैक कंपोजिट 2.49 फीसदी, एस एंड पी 500 1.92 फीसदी और डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1.41 फीसदी गिर गया था।

किन शेयरों ने बाजार को दी रफ्तार?

बाजार की इस तेजी में कुछ प्रमुख शेयरों ने अच्छा प्रदर्शन किया। इंडिगो और अदाणी पोर्ट्स के शेयरों में दो फीसदी तक की वृद्धि दर्ज की गई। इन कंपनियों के शेयरों में निवेशकों ने खासी दिलचस्पी दिखाई। यह भारतीय बाजार की सकारात्मक धारणा को दर्शाता है। अन्य कई शेयरों में भी खरीदारी का रुझान बना रहा। आईटी, मीडिया और आईटी सेवाएं हालांकि दबाव में रहीं।

वैश्विक बाजारों का क्या रहा रुख?

वैश्विक बाजारों में मिलाजुला रुख देखने को मिला। टोक्यो के समय अनुसार सुबह 10:58 बजे तक एसएंडपी 500 फ्यूचर्स में थोड़ा बदलाव आया। हालांकि, जापान का निक्केई 225 फ्यूचर्स 1.2 फीसदी गिरा। जापान का टॉपिक्स भी 1.3 फीसदी नीचे रहा। ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 सूचकांक 1.5 फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुआ। हांगकांग का हैंग सेंग 1.6 फीसदी और शंघाई कंपोजिट 0.8 फीसदी नीचे रहा। यूरो स्टॉक्स 50 फ्यूचर्स में भी 0.5 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।

विदेशी पूंजी के लगातार प्रवाह और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से मंगलवार को शुरुआती कारोबार में प्रमुख इक्विटी सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर चढ़े। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 108.83 अंक बढ़कर 82,184.33 पर पहुंच गया। वहीं, 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 31.90 अंक ऊपर 25,325.75 पर कारोबार कर रहा था।