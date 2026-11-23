राष्ट्रीय राजधानी में सोने के दाम 10 दिन की लगातार गिरावट के बाद सोमवार को बढ़ गए। स्थानीय मांग और मजबूत वैश्विक रुझानों के कारण सोने की कीमतों में उछाल आया। यह 1,500 रुपये बढ़कर 1.26 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। 99.9 फीसदी शुद्धता वाला सोना 1,500 रुपये महंगा होकर 1,26,800 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। यह शनिवार के बंद भाव 1,25,300 रुपये प्रति 10 ग्राम से अधिक है। स्थानीय व्यापारियों के अनुसार, इसमें सभी कर शामिल हैं। चांदी भी 2,000 रुपये उछलकर 1,57,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। पिछले सत्र में चांदी का भाव 1,55,000 रुपये प्रति किलोग्राम था।

सोने की कीमतों में उछाल क्यों आया?

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के कमोडिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने बताया कि वैश्विक बाजारों में लाभ के कारण सोने के दाम बढ़े। शादी के सीजन में आभूषणों की मांग बढ़ने की उम्मीद है। कीमतों में हालिया सुधार से उपभोक्ता आकर्षित हुए हैं। मौसमी खरीदारी की रुचि बढ़ने की संभावना है। भारत और चीन में भी पिछले सप्ताह भौतिक मांग में सुधार देखा गया। कीमतों में गिरावट के बाद उपभोक्ताओं की रुचि फिर से बढ़ी है।

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घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या स्थिति रही?

निवेश मंच मुद्रेक्स के लीड क्वांट विश्लेषक अक्षत सिद्धांत ने बताया कि कम घरेलू कीमतों ने खरीदारों को आकर्षित किया। रुपये के मामूली कमजोर होने से भी कीमतों को समर्थन मिला। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हाजिर सोना 84.27 डॉलर बढ़कर 3,622.38 डॉलर प्रति औंस हो गया। यह 2.38 फीसदी की वृद्धि दर्शाता है। चांदी भी 3.3 फीसदी बढ़कर 42.59 डॉलर पर पहुंच गई। सिद्धांत ने कहा कि सोने ने 9 फीसदी की साप्ताहिक गिरावट के बाद वापसी की है। यह 14 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया था।

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आगे बाजार की चाल कैसी रह सकती है?

अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट की चेतावनी के बाद व्यापारियों ने दिसंबर फेड दर वृद्धि की उम्मीदें कम कीं। एलकेपी सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसी के वीपी रिसर्च विश्लेषक जतिन त्रिवेदी ने बताया कि बाजार प्रतिभागी अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों पर ध्यान देंगे। इनमें मुद्रास्फीति और सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े शामिल हैं। ये आंकड़े मुद्रास्फीति और आर्थिक वृद्धि पर नए संकेत दे सकते हैं। फेडरल रिजर्व की भविष्य की ब्याज दर की दिशा भी इनसे तय होगी। डॉलर की चाल और वैश्विक आर्थिक घटनाक्रमों के बीच बुलियन में अस्थिरता अधिक रहने की संभावना है।