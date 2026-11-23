सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती मजबूत बढ़त के बाद बेंचमार्क सूचकांक लाल निशान में आ गए। सेंसेक्स 1483.72 अंक यानी 1.76 फीसदी गिरकर 82,435.99 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 450.95 अंक यानी 1.75 फीसदी की हानि के साथ 25,349.65 पर समाप्त हुआ। धातु, बैंकिंग और वित्तीय शेयरों में तेज बिकवाली के कारण बाजार में यह गिरावट आई। सूचकांकों में 1.2 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गई। रुपया डॉलर के मुकाबले 29 पैसे गिरकर 92.91 (प्रोविजनल) पर बंद हुआ।

विज्ञापन

बाजार में क्यों आई गिरावट?

सोमवार को आईटी सेक्टर के शेयर लाभ में रहे। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, मीडिया और आईटी सेवा क्षेत्र भी बढ़त में रहे। धातु शेयरों को सबसे अधिक बिकवाली का दबाव झेलना पड़ा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, वित्तीय सेवाएं और तेल व गैस के शेयर भी दबाव में रहे। एक्सिस बैंक के शेयर में 4 फीसदी की गिरावट आई। हिंडाल्को के शेयर 3 फीसदी नीचे गिरे।

बाजार में गिरावट के पीछे कई प्रमुख कारण रहे। निवेशकों ने लाभ वसूली की, जिससे बाजार पर दबाव बढ़ा। बड़े शेयरों में भी बिकवाली का जोर देखा गया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की आशंकाएं फिर से लौट आईं। इसके साथ ही रुपये के कमजोर होने से भी बाजार की धारणा प्रभावित हुई।

विज्ञापन

विज्ञापन

सोमवार के दिन घरेलू शेयर बाजार में क्या-क्या हुआ?

सोमवार के कारोबारी सत्र के दौरान टाटा स्टील के शेयर 8.16 फीसदी तक लुढ़क गए। कंपनी ने एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड में 26.6 फीसदी प्रवर्तक हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया है। यह सौदा 15,510 करोड़ रुपये का है। टाटा स्टील 16,756 करोड़ रुपये की खुली पेशकश के जरिये 26 फीसदी और हिस्सेदारी लेने की योजना बना रही है। इस कदम से टाटा समूह की अनुप्रवाह उत्पादन क्षमताएं तीन गुना बढ़ जाएंगी। एक्सिस बैंक 3.95 फीसदी, आईसीआईसीआई बैंक 3.39 फीसदी, एचडीएफसी बैंक 3.22 फीसदी, भारतीय स्टेट बैंक 2.91 फीसदी और कोटक महिंद्रा बैंक 2.52 फीसदी नीचे आए। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, टाइटन, आईटीसी और इंफोसिस बढ़त वाले शेयरों में शामिल रहे। मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार गुरु नानक जयंती के मौके पर बंद रहेंगे।

बाजार में गिरावट की मुख्य वजह क्या रही?

एनरिच मनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पोनमुडी आर ने बताया कि भारतीय शेयर बाजार सोमवार को काफी नीचे बंद हुए। शुरुआती बढ़त के साथ खुलने के बाद बाजार में तेज गिरावट आई। निवेशकों ने लगातार चार हफ्तों की बढ़त के बाद मुनाफावसूली की। बैंक निफ्टी के हालिया रिकॉर्ड स्तर और निफ्टी के 26,000 अंक के करीब पहुंचने से भी बिकवाली बढ़ी। बिकवाली मुख्य रूप से बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और धातु शेयरों में केंद्रित थी। इसी कारण प्रमुख सूचकांकों को नीचे खींच लिया गया। यह बाजार के लिए एक चुनौतीपूर्ण दिन रहा।

एशियाई और वैश्विक बाजारों का प्रदर्शन कैसा रहा?

एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक 3.31 फीसदी लुढ़क गया। शंघाई का एस एस ई कंपोजिट सूचकांक लगभग सपाट बंद हुआ। वहीं हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक मामूली गिरावट के साथ समाप्त हुआ। यूरोपीय बाजार सकारात्मक दायरे में कारोबार कर रहे थे। शुक्रवार को अमेरिकी शेयर बाजार काफी नीचे बंद हुए थे। नैस्डैक कंपोजिट 5.28 फीसदी, एसएंडपी 500 3.70 फीसदी और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1.93 फीसदी गिरा था। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.68 फीसदी गिरकर 91.94 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। यह वैश्विक आर्थिक संकेतों का असर भी दर्शाता है।

विदेशी निवेशकों का रुख क्या रहा और पिछले सप्ताह बाजार कैसा था?

एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने शुक्रवार को 10,308.42 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे थे। यह खरीदारी बाजार को कुछ सहारा दे सकती थी। पिछले शुक्रवार को सेंसेक्स 897.96 अंक या 1.08 फीसदी उछलकर 83,919.71 अंक पर बंद हुआ था। निफ्टी भी 286.30 अंक या 1.12 फीसदी मजबूत होकर 25,800.60 अंक पर समाप्त हुआ था। पिछले सप्ताह बीएसई का प्रमुख सूचकांक 2,327.26 अंक या 2.85 फीसदी चढ़ा था। निफ्टी में भी 656.3 अंक या 2.61 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई थी। इस प्रकार, सोमवार की गिरावट पिछले सप्ताह की बढ़त को काफी हद तक खत्म कर गई।