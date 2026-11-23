देश के सबसे बड़े समूह टाटा संस की एक महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक चार दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। यह बैठक अब 30 नवंबर को होगी। इसमें कंपनी की सूचीबद्धता और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के निर्देशों के अनुपालन पर चर्चा होनी थी। यह स्थगन टाटा ट्रस्ट्स के अध्यक्ष नोएल टाटा के एक पत्र के बाद हुआ है। उन्होंने बैठक के लिए अनिवार्य सात दिन की नोटिस अवधि का पालन न होने पर चिंता जताई थी।

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क्यों टली बोर्ड बैठक और क्या हैं नोएल टाटा की आपत्तियां?

बैठक का एजेंडा नहीं बदला गया है। इसे केवल 26 नवंबर से 30 नवंबर तक टाला गया है। इसका उद्देश्य सभी निदेशकों को बैठक की तैयारी के लिए पर्याप्त समय देना है। 30 नवंबर की महत्वपूर्ण बैठक में आरबीआई द्वारा अनिवार्य टाटा संस की सूचीबद्धता पर विचार किया जाएगा। केंद्रीय बैंक के अनुरोधों का अनुपालन करने के तरीकों पर भी चर्चा होगी। समूह के शीर्ष स्तर पर आगे के रास्ते को लेकर मतभेद सामने आए हैं। पिछली बोर्ड बैठक 17 सितंबर को हुई थी।

नोएल टाटा ने रविवार को एक पत्र लिखकर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा कि बैठक का एजेंडा केवल चार दिन पहले रखा गया था। जबकि बोर्ड बैठक के लिए सात दिन की अनिवार्य नोटिस अवधि होती है। इस आपत्ति के बाद ही बैठक को स्थगित करना पड़ा। नोएल टाटा टाटा संस के सबसे बड़े शेयरधारक टाटा ट्रस्ट्स के अध्यक्ष हैं। वह सूचीबद्धता का विरोध कर रहे हैं। उन्हें डर है कि इससे टाटा की कार्यप्रणाली बदल जाएगी। उन्होंने पुनर्गठन सहित कई विकल्प सुझाए हैं।

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लिस्टिंग पर क्या हैं आंतरिक मतभेद?

उस बैठक में एन चंद्रशेखरन को अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त करने का निर्णय लिया गया था। आरबीआई के अधिदेश का अनुपालन करने के तरीकों पर भी विचार किया गया था। नोएल टाटा दोनों मतों के खिलाफ एकमात्र निदेशक थे। ट्रस्ट्स के अन्य नामित निदेशक वेणु श्रीनिवासन ने बहुमत के साथ मतदान किया था। आरबीआई ने 16 नवंबर को टाटा संस को पत्र लिखा था। इसमें कंपनी को सूचीबद्धता के साथ आगे बढ़ने और इस पर मार्गदर्शन देने को कहा गया था।

बैठक के एजेंडे में और कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं?

नोएल टाटा बैठक में अपनी वैकल्पिक योजना पर चर्चा के लिए जोर देंगे, जिसके तहत टाटा संस एक परिचालन कंपनी बनकर सूचीबद्धता के अधिदेश से बच सकती है। वह शापूरजी पल्लोनजी ग्रुप को तरलता सहायता दिलाने पर भी जोर दे रहे हैं, जिसके पास टाटा संस की 18 फीसदी शेयरधारिता है। चंद्रशेखरन के नेतृत्व में टाटा संस आईपीओ की तैयारी कर रहा है, जिसका मूल्य 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक आंका गया है। यदि बोर्ड आईपीओ को मंजूरी देता है, तो कंपनी को ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल करना होगा। 30 नवंबर की बोर्ड बैठक के एजेंडे में टाटा समूह के बैटरी कारोबार अगाटास पर एक प्रस्तुति और एसपी ग्रुप के हालिया पत्र पर विचार भी शामिल है।