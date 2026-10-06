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द बोनस मार्केट अपडेट: सेंसेक्स 100 अंक से ज्यादा चढ़ा, निफ्टी 22,550 के पार, जानिए बाजार का पूरा हाल

Tue, 06 Oct 2026 09:52 AM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Tue, 06 Oct 2026 09:52 AM IST
सार

Sensex Opening Bell: भारतीय शेयर बाजार ने मंगलवार को मजबूत शुरुआत की। सेंसेक्स 180 अंक चढ़ा, निफ्टी 22,550 के पार पहुंचा। कोटक बैंक और बीएसई में करीब 3% तेजी। बाजार की पूरी तस्वीर पढ़ें।

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सेंसेक्स ओपनिंग बेल - फोटो : amarujala.com

विस्तार
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सुस्त शुरुआत की आशंका के बीच भारतीय शेयर बाजार ने मंगलवार को मजबूती के साथ कारोबार शुरू किया। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 100 अंक से ज्यादा चढ़कर 72,563 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 22,550 के ऊपर बना रहा। बैंकिंग और कुछ चुनिंदा शेयरों में खरीदारी ने बाजार की शुरुआती चाल को सहारा दिया। कोटक महिंद्रा बैंक और बीएसई के शेयरों में करीब 3 फीसदी तक की तेजी देखने को मिली।
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बाजार की शुरुआत कैसी रही?

सुबह 9:37 बजे तक सेंसेक्स 72,563.46 अंक पर था। इसमें पिछले बंद स्तर के मुकाबले 180.99 अंक यानी 0.25 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई। वहीं निफ्टी 22,605.95 अंक पर कारोबार कर रहा था और इसमें 50.21 अंक यानी 0.22 फीसदी की तेजी थी।
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इस तरह दोनों प्रमुख सूचकांकों ने दिन की शुरुआत हरे निशान में की और शुरुआती कारोबार में निवेशकों की खरीदारी का रुझान दिखाई दिया।

किन शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी दिखी?

शुरुआती कारोबार में बैंकिंग और बाजार से जुड़े कुछ शेयरों में अच्छी खरीदारी नजर आई। कोटक महिंद्रा बैंक और बीएसई के शेयरों में करीब 3 फीसदी तक की बढ़त रही।
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इन शेयरों में तेजी ने बाजार की शुरुआती मजबूती में योगदान दिया। खासकर बैंकिंग शेयरों में खरीदारी से बाजार को सपोर्ट मिला।

सेंसेक्स और निफ्टी के लिए आज की शुरुआत क्यों अहम है?

शेयर बाजार में शुरुआती बढ़त इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इससे कारोबारी सत्र के शुरुआती रुझान का संकेत मिलता है। मंगलवार को दोनों प्रमुख सूचकांक बढ़त के साथ खुले और निफ्टी ने 22,550 के स्तर को पार किया।

हालांकि, केवल शुरुआती तेजी के आधार पर पूरे दिन के बाजार रुख का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कारोबार आगे बढ़ने के साथ बाजार की दिशा में बदलाव भी हो सकता है।

निवेशकों को आगे किन संकेतों पर नजर रखनी चाहिए?

अब निवेशकों की नजर इस बात पर रहेगी कि सेंसेक्स 72,500 के ऊपर और निफ्टी 22,550 के ऊपर अपनी बढ़त कायम रख पाते हैं या नहीं। इसके अलावा बैंकिंग शेयरों में खरीदारी का रुझान बना रहता है या नहीं, यह भी बाजार की चाल के लिए महत्वपूर्ण रहेगा।


फिलहाल शुरुआती आंकड़ों से इतना स्पष्ट है कि मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार ने मजबूत और सकारात्मक शुरुआत की है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान में हैं और चुनिंदा बैंकिंग तथा बाजार से जुड़े शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है।
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