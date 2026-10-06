द बोनस मार्केट अपडेट: सेंसेक्स 100 अंक से ज्यादा चढ़ा, निफ्टी 22,550 के पार, जानिए बाजार का पूरा हाल

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सुबह 9:37 बजे तक सेंसेक्स 72,563.46 अंक पर था। इसमें पिछले बंद स्तर के मुकाबले 180.99 अंक यानी 0.25 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई। वहीं निफ्टी 22,605.95 अंक पर कारोबार कर रहा था और इसमें 50.21 अंक यानी 0.22 फीसदी की तेजी थी।इस तरह दोनों प्रमुख सूचकांकों ने दिन की शुरुआत हरे निशान में की और शुरुआती कारोबार में निवेशकों की खरीदारी का रुझान दिखाई दिया।शुरुआती कारोबार में बैंकिंग और बाजार से जुड़े कुछ शेयरों में अच्छी खरीदारी नजर आई। कोटक महिंद्रा बैंक और बीएसई के शेयरों में करीब 3 फीसदी तक की बढ़त रही।इन शेयरों में तेजी ने बाजार की शुरुआती मजबूती में योगदान दिया। खासकर बैंकिंग शेयरों में खरीदारी से बाजार को सपोर्ट मिला।शेयर बाजार में शुरुआती बढ़त इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इससे कारोबारी सत्र के शुरुआती रुझान का संकेत मिलता है। मंगलवार को दोनों प्रमुख सूचकांक बढ़त के साथ खुले और निफ्टी ने 22,550 के स्तर को पार किया।हालांकि, केवल शुरुआती तेजी के आधार पर पूरे दिन के बाजार रुख का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कारोबार आगे बढ़ने के साथ बाजार की दिशा में बदलाव भी हो सकता है।अब निवेशकों की नजर इस बात पर रहेगी कि सेंसेक्स 72,500 के ऊपर और निफ्टी 22,550 के ऊपर अपनी बढ़त कायम रख पाते हैं या नहीं। इसके अलावा बैंकिंग शेयरों में खरीदारी का रुझान बना रहता है या नहीं, यह भी बाजार की चाल के लिए महत्वपूर्ण रहेगा।फिलहाल शुरुआती आंकड़ों से इतना स्पष्ट है कि मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार ने मजबूत और सकारात्मक शुरुआत की है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान में हैं और चुनिंदा बैंकिंग तथा बाजार से जुड़े शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है।