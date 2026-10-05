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द बोनस मार्केट अपडेट: शेयर बाजार में बढ़त, सेंसेक्स 400 अंक चढ़ा तो निफ्टी 22500 के पार; जानिए पूरा हाल

Mon, 05 Oct 2026 09:31 AM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Mon, 05 Oct 2026 09:31 AM IST
सार

सेंसेक्स और निफ्टी को लगातार आठ हफ्तों की गिरावट के बाद कुछ राहत मिली है। प्रमुख बेंचमार्क सूचकांक सोमवार को हरे निशान पर कारोबार करते दिखे। आइए जानते हैं बाजार का पूरा हाल।

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सेंसेक्स ओपनिंग बेल - फोटो : amarujala.com

विस्तार
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सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 355.14 अंक बढ़कर 72,264.84 के स्तर पर पहुंच गया। इसमें 0.49 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 101.00 अंक बढ़ा। इसमें 0.45 फीसदी की वृद्धि देखी गई। यह 22,522.95 के स्तर पर पहुंच गया। शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5 पैसे बढ़कर 96.20 पर पहुंच गया।

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भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखी जा रही है, सेंसेक्स और निफ्टी को लगातार आठ हफ्तों की गिरावट के बाद कुछ राहत मिली है, जो पिछले 25 वर्षों में सबसे लंबी गिरावट है।

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इस दौरान देश के सबसे बड़े निजी ऋणदाता एचडीएफसी बैंक के शेयरों में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया। बैंक के शेयर 2 फीसदी की वृद्धि के साथ 734 रुपये के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। यह तेजी बैंक द्वारा अपने नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनूप बागची की नियुक्ति की घोषणा के बाद आई है। इस खबर ने निवेशकों के बीच सकारात्मक माहौल बनाया।

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क्षेत्रीय सूचकांकों में रसायन, रियल एस्टेट, धातु, वित्तीय सेवाएं, तेल और गैस में एक फीसदी से अधिक का उछाल आया। एनएसई पर बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, आईटीसी, एनटीपीसी, कोल इंडिया, ग्रासिम, बजाज फिनसर्व, एसबीआई, पावर ग्रिड, ओएनजीसी, एनएंडटी, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक प्रमुख लाभ पाने वाले रहे। अपोलो हॉस्पिटल, इंफोसिस, सिप्ला, इटरनल, एशियन पेंट्स, बीईएल, टेक महिंद्रा, नेस्ले शीर्ष नुकसान वाले शेयरों में शामिल थे। कमोडिटी बाजार में ब्रेंट क्रूड 101.37 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।

क्या यह सिर्फ एक तकनीकी उछाल है?

बाजार विश्लेषक विपिन डिक्सना ने इसे तकनीकी उछाल बताया है। उन्होंने इसे पुष्ट प्रवृत्ति उलटफेर नहीं माना। डिक्सना के अनुसार, निफ्टी का फॉरवर्ड पी/ई कोविड के बाद के निचले स्तरों पर आ गया है। बड़े कैप में भी सुधार दिख रहा है, जो कमजोरी को कुछ शेयरों तक सीमित नहीं दर्शाता।

बाजार के लिए आगे क्या है?

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार ने कहा कि मूल्यांकन आकर्षक हो गए हैं। विशेष रूप से बड़े कैप के लिए यह स्थिति अनुकूल है। सितंबर के ऑटो बिक्री के आंकड़े भी अच्छे रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था की मजबूती दर्शाते हैं। आरबीआई दरें 25 आधार अंक बढ़ा सकता है, जिससे बैंकों को लाभ होगा।

एचडीएफसी बैंक के शेयरों में क्यों आया उछाल?

एचडीएफसी बैंक के शेयरों में यह वृद्धि नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति के कारण हुई है। अनूप बागची को बैंक का नया प्रमुख बनाया गया है। बाजार ने इस बदलाव को सकारात्मक संकेत के रूप में लिया। निवेशकों ने इस नियुक्ति का स्वागत किया। बैंक भारत का सबसे बड़ा निजी ऋणदाता है।

कब संभालेंगे अनूप बागची अपना पदभार?

अनूप बागची 26 अक्तूबर को अपना पदभार संभालेंगे। वर्तमान प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिधर जगदीश का कार्यकाल 26 अक्तूबर को समाप्त हो रहा है। उनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद अनूप बागची कार्यभार ग्रहण करेंगे। यह बदलाव बैंक के नेतृत्व में एक नई दिशा लाएगा।

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