राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को सोने की कीमतों में लगातार सातवें सत्र में गिरावट दर्ज की गई। वैश्विक बाजारों में लगातार बिकवाली के कारण सोना 2,800 रुपये गिरकर 1,35,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। स्थानीय कारोबारियों के अनुसार, 99.9 फीसदी शुद्धता वाली पीली धातु मंगलवार को 1,38,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी।

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घरेलू बाजार में क्या रहा सोने का हाल?

चांदी की कीमतों पर भी दबाव बना रहा। चांदी 5,000 रुपये की भारी गिरावट के साथ 1,64,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। पिछले बंद भाव में यह 1,69,500 रुपये थी। HDFC सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक, कमोडिटीज, सौमिल गांधी ने बताया कि बहुमूल्य धातुओं की घरेलू कीमतों में बुधवार को गिरावट जारी रही।

राष्ट्रीय राजधानी में सोने का भाव बुधवार को 2,800 रुपये गिर गया। यह गिरावट लगातार सातवें कारोबारी सत्र में देखी गई है। अब 10 ग्राम सोने का भाव 1,35,800 रुपये हो गया है। मंगलवार को यह 1,38,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। यह दिसंबर पिछले वर्ष के बाद का सबसे निचला स्तर है।

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चांदी की कीमतों पर कितना पड़ा असर?

चांदी की कीमतों पर भी बुधवार को भारी दबाव देखा गया। एक किलोग्राम चांदी के भाव में 5,000 रुपये की बड़ी गिरावट आई। इसके साथ ही चांदी का भाव 1,64,500 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। मंगलवार को चांदी 1,69,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बिकवाली का असर घरेलू कीमतों पर भी पड़ा है।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में गिरावट की क्या है वजह?

सौमिल गांधी के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेज बिकवाली के कारण बहुमूल्य धातुओं की धारणा पर असर पड़ा है। अमेरिकी शेयर बाजारों में कमजोरी ने बिकवाली को और तेज कर दिया। इससे बहुमूल्य धातुओं में मार्जिन से जुड़ी बिकवाली को बढ़ावा मिला। विदेशी बाजारों में हाजिर सोना 78.71 डॉलर या 2.04 फीसदी गिरकर 3,770.54 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। चांदी भी 3 फीसदी से अधिक गिरकर 45.86 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई।