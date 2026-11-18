मुंबई। बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में तेज गिरावट दर्ज की गई। हालिया तेज वृद्धि के बाद प्रमुख सूचकांकों ने राहत ली। सेंसेक्स 500.38 अंक गिरकर 82,031.81 पर बंद हुआ, जो 0.60 फीसदी की गिरावट दर्शाता है। निफ्टी भी 159.46 अंक की गिरावट के साथ 25,227.95 पर आ गया, जिसमें 0.63 फीसदी की कमी आई। पिछले सत्र में बाजार नौ महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और विदेशी कोषों के निवेश ने बाजार के नुकसान को कुछ हद तक सीमित किया। इस गिरावट के कारण निवेशकों के करीब 5 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

क्यों गिरा भारतीय शेयर बाजार?

आज बाजार में गिरावट के पीछे चार प्रमुख कारण रहे। पहला, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग (एमटीएफ) की सीमाओं पर विचार कर रहा है। दूसरा, अमेरिका और ईरान के बीच भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने से वैश्विक अनिश्चितता बढ़ी। तीसरा, अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की चिंताएं तेज हो गईं। चौथा, निवेशकों ने हालिया तेजी के बाद मुनाफावसूली की, जिससे बाजार पर दबाव बढ़ा। इन सभी कारकों के संयुक्त प्रभाव से बाजार में तेज गिरावट आई।

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किन क्षेत्रों में रही गिरावट, किनमें दिखी बढ़त?

अधिकांश क्षेत्रीय सूचकांकों में कमजोरी का रुख रहा। धातु, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, रसायन, एफएमसीजी, सूचना प्रौद्योगिकी और वाहन शेयरों को भारी दबाव का सामना करना पड़ा। रियल एस्टेट और वित्तीय सेवाएं भी कमजोर प्रदर्शन करती रहीं। हालांकि, फार्मा, मीडिया, स्वास्थ्य सेवा और मिड-स्मॉलकैप स्वास्थ्य सेवा सूचकांकों ने मामूली बढ़त के साथ रुझान के विपरीत प्रदर्शन किया। तेल और गैस क्षेत्र लगभग सपाट रहा, जो व्यापक बाजार सतर्कता के बीच चुनिंदा खरीदारी को दर्शाता है। टाइटन के शेयर में 5 फीसदी और हिंडाल्को में 3 फीसदी की बड़ी गिरावट दर्ज की गई।

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वैश्विक बाजारों का क्या रहा हाल?

वैश्विक बाजारों में भी मिला-जुला रुख देखने को मिला। लंदन समय के अनुसार सुबह 6:56 बजे एसएंडपी 500 वायदा 0.2 फीसदी बढ़ा। नैस्डैक 100 वायदा में 0.6 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। एमएससीआई एशिया प्रशांत सूचकांक लगभग अपरिवर्तित रहा। एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स सूचकांक में 0.3 फीसदी की बढ़त हुई। हांगकांग का हैंग सेंग 1.1 फीसदी गिरा। शंघाई कंपोजिट लगभग अपरिवर्तित रहा, वहीं यूरो स्टॉक्स 50 वायदा भी लगभग सपाट रहा।