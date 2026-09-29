चलती ट्रेन से उतर रही थी महिला, तभी फिसला पैर और चली गई पटरी के नीचे, फिर RPSF के जवानों ने ऐसे बचाई जान
सोशल मीडिया पर प्रयागराज एक्सप्रेस स्टेशन का एक बेहद हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक महिला चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में नीचे गिर जाती है। फिर आरपीएसएफ के जवानों ने उसकी जान बचाई।
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उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जंक्शन का एक वीडियो सामने आया है। यहां पर एक महिला यात्री का जान खतरे में पड़ गई। दरअसल, महिला चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान संतुलन बिगड़ने से प्लेटफॉर्म पर गिर गई और ट्रेन के नीचे जाकर फंस गई। गनीमत रही है कि आरपीएसएफ के जवानों ने तुरंत सुझबुझ दिखाई और महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
बताया जा रहा है कि प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यह घटना घटी। प्रयागराज एक्सप्रेस स्टेशन से रवाना हो रही थी और महिला चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश करने लगी। संतुलन बिगड़ने की वजह से वह प्लेटफॉर्म पर गिर गई और ट्रेन के नीचे चली गई।
महिला को ट्रेन के नीचे फंसा देखकर रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स(आरपीएसएफ) के जवान तुरंत एक्शन में आए। आरपीएसएफ दूसरी बटालियन के असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर महेश कुमार हरितवाल के साथ कॉन्स्टेबल प्रवेश कुमार और बसंत ने पहले आपातकालीन चेन खींचकर ट्रेन को रुकवाया।
मौत के मुंह से वापसी!— Vijay Singh (@VijaySi19683098) September 29, 2026
प्रयागराज जंक्शन पर चलती ट्रेन से उतरते वक्त महिला पटरी के गैप में गिरी। मौके पर तैनात RPSF जवानों ने तत्परता दिखाते हुए चेन पुलिंग की और बोगी के नीचे घुसकर महिला की जान बचाई। जवानों की बहादुरी को सलाम! #Prayagraj #IndianRailways #RPSF #Heroes pic.twitter.com/Z26AV8hGPg
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ट्रेन रुकने के बाद तीन जवान महिला तक पहुंच और बहुत सावधानी पूर्वक महिला को ट्रेन के नीचे से बाहर निकाला। उन्होंने महिला को बचाने का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 5 मिनट में पूरा कर लिया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है।
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रेलवे की तरफ से बताया गया कि यह कार्रवाई आरपीएसएफ के 'ऑपरेशन जीवन रक्षा' के तहत की गई। इस अभियान का उद्देश्य रेलवे परिसर और ट्रेनों में संकट की स्थिति में यात्रियों की मदद करना और उनकी जान बचाना है। महिला ने जान बचाने के लिए जवानों का आभार जताया है।