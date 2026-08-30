फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bizarre News ›   Up girl saved money for 9 years in piggy bank gullak and bought a plot viral video

2017 से गुल्लक में पैसे जोड़कर क्या मिला? वीडियो देख लड़की की हो रही जमकर तारीफ

Sun, 30 Aug 2026 10:37 AM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Sun, 30 Aug 2026 10:37 AM IST
सार

वायरल वीडियो: गुल्लक में पैसे जोड़ने की आदत बच्चों और बड़ों, दोनों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इससे धीरे-धीरे अच्छी-खासी बचत हो जाती है। कई बार लंबे समय तक की गई छोटी बचत किसी बड़े सपने को पूरा करने में मददगार साबित हो सकती है। 

विज्ञापन
Up girl saved money for 9 years in piggy bank gullak and bought a plot viral video
गुल्लक में पैसे जोड़कर लड़की ने खरीदा प्लॉट - फोटो : Adobe Stock/ @djmadgirl

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

गुल्लक की बचत का वायरल वीडियो: हर इंसान का अपना घर या जमीन खरीदने का सपना होता है। इस सपने को पूरा करने के लिए लोग वर्षो तक मेहनत और बचत करते हैं। कई बार लंबे समय तक की गई छोटी बचत किसी बड़े सपने को पूरा करने में मददगार साबित हो सकती है। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें एक लड़की ने 2017 से गुल्लक में पैसे जोड़ने के बाद अपना प्लॉट खरीदने का सपना पूरा किया। 

विज्ञापन


सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो 

वीडियो में देखा जा सकता है कि, लड़की अपनी गुल्लक से पैसे निकालती नजर आती है। जिस पर लिखा है, “लोग कहते हैं कि 2017 से पैसे जोड़कर क्या मिला?” इसके बाद लड़की अलग-अलग जगहों पर जमा किए गए पैसे निकालती दिखाई देती है। वह कभी प्लास्टिक के डिब्बे तो कभी झोले में रखे पैसों को खंगालती नजर आती है।

विज्ञापन

 


इस दौरान वह सिक्कों से लेकर नोट तक निकालती जाती है और उन्हें एक जगह जमा करती है। वीडियो के अगले हिस्से में लड़की एक प्लॉट से जुड़े कागजों पर साइन करती दिखाई देती है। इसके बाद वह उस जमीन पर भी पहुंचती है, जिसे अब वह अपनी मेहनत और वर्षो की बचत से हासिल कर चुकी है। वीडियो के अंत में लिखा आता है, “2026 में बस एक सपना पूरा किया।” 

विज्ञापन
विज्ञापन


वायरल वीडियो: कभी मां-बाप ने सिखाया था उंगली पकड़ कर चलना, अब बेटी ने दी उनके सपने को उड़ान


यहां देखें वीडियो 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Diksha Jaiswal (@djmadgirl)


छोटी बचत से पूरा किया बड़ा सपना
वीडियो सामने आने के बाद लोग लड़की की बचत करने की आदत और उसके जज्बे की जमकर तारीफ कर रहे हैं। यह कहानी उन लोगों के लिए भी प्रेरणादायक है, जो मानते हैं कि छोटी रकम से की गई बचत कोई बड़ा बदलाव नहीं ला सकती। लड़की ने अपनी मेहनत और अनुशासन से साबित कर दिया कि लगातार की गई छोटी बचत भी भविष्य में किसी बड़े सपने को पूरा करने में मदद कर सकती है।



लोगों की प्रतिक्रियाएं

गुल्लक में बचत से प्लॉट खरीदने के इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। जिसे अबतक 30 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देखा और लाइक भी किया है। वहीं वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। ऐसे में एक शख्स ने लिखा- अब जेन जी स्मार्ट होते हैं। दुसरे यूजर ने लिखा- अच्छा हुआ इतने दिन पैसे जोड़ने के बाद कार नहीं ली। 


पेट्रोल पंप पर बिना बोले-सुने शख्स ऐसे समझता है ग्राहकों की बात, मालिक के इंतजाम की हो रही तारीफ

वायरल वीडियो: शादी में दोस्त ने दिया ऐसा तोहफा, अनोखे सरप्राइज को देख सोशल मीडिया पर भड़के लोग
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Bizarre News in Hindi related to Weird News - Bizarre, Strange Stories, Odd and funny stories in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Bizarre and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed