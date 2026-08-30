चीन की इस राइड में बैठे लोगों की कांपी रूह, वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे, क्या आप करना चाहेंगे इसकी सवारी?

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कोस्टर पर दोनों बहुत आराम से बैठ दिख रहे हैं। राइड धीरे-धीरे ऊपर की तरफ जाती है, तो उनके चेहरे पर ज्यादा डर नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही रोलर कोस्टर की रफ्तार तेज होती है और नीचे की तरफ गोता लगाते ही दोनों की हालत खराब हो जाती है। कुछ मिनट तक राइड के साथ-साथ दोनों की चीखने आवाज हवा में गूंजती रहती है।वीडियो में दो युवक एक-दूसरे के बगल में बैठे नजर आ रहे हैं। शुरू में सबकुछ सामान्य लगता है, लेकिन रफ्तार, तेज मोड़, अचानक गिरावट और हवा में उल्टा होने के बाद दोनों लगातार चिल्लाने लगते हैं।सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर किया गया है। इसमें चीन के चांगझोउ स्थित चीन डाइनॉसोर पॉर्क की मशहूर डाइनोकोंडा रोलर कोस्टर दिखाई दे रही है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी सीटे हैं, जिन्हें ट्रैक से अलग एक खास एक्सिस पर लगाया गया है। इससे रोलर कोस्टर के दौड़ते समय सीटें अपने आप अलग-अलग दिशा में घूम सकती हैं। इसका मतलब यह है कि ट्रैक एक दिशा में आगे बढ़ता है, लेकिन सीट किधर घूमेगी, यह हमेशा पहले से तय नहीं रहता है।रोलर कोस्टर की तेज रफ्तार, गिरावट और 360 डिग्री के लूप के दौरान राइडर कभी आगे, कभी पीछे या किसी दूसरी दिशा की तरफ हो सकते हैं। इसके कारण राइड में बैठे लोग अगले पल होने वाली मूवमेंट का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दुनियाभर में इस डिजाइन की सिर्फ तीन राइड हैं। डाइनोकोंडा दुनिया की बेहद दुर्लभ रोलर कोस्टर राइड है