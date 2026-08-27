वायरल वीडियो: शादी में दोस्त ने दिया ऐसा तोहफा, अनोखे सरप्राइज को देख सोशल मीडिया पर भड़के लोग

शादी का अनोखा तोहफा बना कपल का टैटू: शादी का तोहफा नवविवाहित जोड़े के प्रति प्यार, शुभकामना और अपनापन जताने का एक तरीका होता है। जरुरी नहीं कि वो मंहगा हो, बस ऐसा हो जो उनके दिल को छू जाए। लेकिन कभी-कभी शादी का तोहफा इतना अनोखा हो जाता है कि लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। हाल ही में शादी के अनोखे तोहफे से जुड़ा एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर बवाल मचा रहा है। जिसमें एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को उसकी शादी के मौके पर छाती में उसका और उसकी पत्नी का टैटू बनवाकर दोनों को सरप्राइज कर दिया है।

विज्ञापन

बताया जा रहा है कि, वीडियो शादी के जश्न के दौरान रिकॉर्ड किया गया है। इसमें एक शख्स सबसे पहले नवविवाहित कपल को उनके चेहरे का स्केच गिफ्ट करता है। स्केच में दूल्हा और दुल्हन दोनों के चेहरे बने हुए हैं। कपल खुशी से स्केच देखता है, लेकिन इसके बाद शख्स ऐसा सरप्राइज देता है, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वह अपनी शर्ट उतारकर अपनी छाती पर बना स्थायी टैटू दिखाता है। टैटू में नवविवाहित कपल के चेहरे साफ नजर आते हैं। दोस्त की इस हरकत को देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह जाते हैं। दोस्त ने यह टैटू अपने प्यार और दोस्ती की भावनाओं को जाहिर करने के लिए बनवाया है।

विज्ञापन

विज्ञापन

Friend tattooed his friend and his wife on his chest



The friend’s emotions might genuinely be pure and heartfelt, but look at the husband’s face the moment he sees his wife permanently tattooed on his friend’s chest.



Bro went from “aww, that’s wholesome” to “wait… why exactly… pic.twitter.com/mkSiDpKSgO — Ritik (@ThenNowForeve) August 24, 2026

अनोखे सरप्राइज के इस वीडियो को एक्स पर शेयर किया गया है। जिसके कैप्शन में लिखा है- एक दोस्त ने अपने दोस्त और उसकी पत्नी का टैटू अपनी छाती पर बनवा लिया। दोस्त की भावनाएं शायद सचमुच शुद्ध और दिल से निकली हुई हों, लेकिन उस पल पति के चेहरे को देखिए जब उसने अपने दोस्त की छाती पर अपनी पत्नी का स्थायी टैटू देखा।

सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। खास तौर पर पत्नी के चेहरे का टैटू देखकर पति के रिएक्शन ने लोगों का ध्यान खींच लिया। ऐसे में एक शख्स ने लिखा- अपने दोस्त का टैटू अपनी छाती पर बनवाना? फिर भी कुछ हद तक समझ में आता है, लेकिन अपने दोस्त की पत्नी का टैटू अपनी छाती पर बनवाना? यह सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे बस उम्मीद है कि जल्द ही हमें कोई और बुरी खबर सुनने को न मिले। दूसरे शख्स ने लिखा- ऐसा कभी मत करो, अगर रिश्ता बिगड़ जाए और वे अलग हो जाएं तो क्या होगा? इस बेवकूफ दोस्त को भुगतना पड़ेगा।



इंदौर में गोरिल्ला ने संभाली ट्रैफिक की कमान, लोगों को सिखाए सड़क सुरक्षा के नियम