नेपाल में आई बाढ़ का अभी तक नहीं देखा होगा ऐसा वीडियो, देखकर कांप जाएगी आपकी रूह

नेपाल में आई अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो को देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएंगी। वहां की आई तस्वीरें और वीडियो दिल को दहला देने वाले हैं।

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✨🇨🇳A mudslide on the Nepalese side has caused heavy casualties and missing persons at Gyirong Port, Gyirong County, Shigatse, Xizang. Armed police officers and soldiers, together with multiple professional rescue teams, have been rushed to the site for emergency relief work.… pic.twitter.com/VrjLRVtMt7 — 🇨🇳XuZhenqing徐祯卿 (@XueJia24682) August 26, 2026

तिब्बत के ग्यिरोंग पोर्ट क्षेत्र में हुई लैंडस्लाइडिंग और अचानक आई बाढ़ के कारण नेपाल में भयानक तबाही मची है। लैंड स्लाइड के बाद पहाड़ में बहने वाली नदियों में सुनामी सा वेग उठा जिसके साथ भारी मात्रा में कीचड़ और मलबा भी बहकर नीचे नेपाल की तरफ काफी तेजी से आया।नेपाल से पहले तिब्बत में अचानक आई बाढ़ और कीचड़ ने भारी तबाही मचाई। पहाड़ों से नीचे गिरने वाले कीचड़ से धूल और पानी के फवारे का ऐसी सुनामी आई कि सबकुछ तबाह होता चला गया। सबसे पहले तिब्बत और नेपाल सीमा पर बने इमीग्रेशन बिल्डिंग को इसने पूरी तबाह कर दिया।नेपाल के रसुवा क्षेत्र में भोटेकोशी नदी में भयानक बाढ़ आई थी। इन विनाशकारी बाढ़ में अभी तक 332 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1500 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ ने कई क्षेत्रों में परिवहन और संपर्क ढांचा को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 35 पुल और 45 सस्पेंशन ब्रिज बह गए हैं।