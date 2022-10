{"_id":"63578fa063ec756e915ce578","slug":"rishi-sunak-funny-and-trending-memes-are-going-viral-after-electing-prime-minister-of-uk","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Rishi Sunak: ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़, यूजर्स ने दिए ऐसे रिएक्शन","category":{"title":"Bizarre News","title_hn":"हटके खबर","slug":"bizarre-news"}}

इस बार भारत के लिए दिवाली बेहद खास रही, जहां एक तरफ दिवाली से एक दिन पहले इंडिया पाकिस्तान के जबरदस्त मैच में भारत को शानदार जीत हासिल हुई, तो वहीं अब भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री चुने गए हैं। इस खबर के सामने आते ही ब्रिटेन से ज्यादा भारत के लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। सुनक की इस कामयाबी पर भारत की आम जनता के साथ-साथ कई नेताओं, अभिनेताओं और उद्योगपतियों ने अपनी खुशी को सोशल मीडिया पर साझा किया है। ऐसे में सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। दरअसल, ऐसा पहली बार हुआ है कि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बागडोर संभालने जा रहा है। यही कारण है कि लोग सोशल मीडिया पर अपनी खुशी साझा करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। इसी कड़ी में आइए देखते हैं उन चुनिंदा मीम्स को, जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं -

#RishiSunak becomes the UK PM.

Gandhi, Bhagat Singh, Bose and Sardar from heaven: pic.twitter.com/DnPv0APwzd — भल्लाल देव (@Bhallaldeva_) October 24, 2022

A Practising Hindu of Indian Origin becomes British PM burnol moment for some people 😅#RishiSunak pic.twitter.com/jZQ010HFAP — Abdesh GURJAR (@AbdeshGurjar5) October 24, 2022

Congratulations India.

Ashish Nehra is the new PM of UK.



Here is picture, he is telling PM modi how to swing the ball. 🤣🤣 pic.twitter.com/ZSaegwlbnn — Author Sagar ALLONE🗨 (@allone_sagar) October 24, 2022

इन मजेदार मीम्स को देखकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।कई लोग सोशल मीडिया पर टीम इंडिया के पूर्व गेंदबाज आशीष नेहरा को भी बधाई दे रहे हैं। दरअसल, सुनक और आशीष नेहरा लगभग एक जैसे दिखते हैं, दोनों की कद-काठी भी एक जैसी ही है। ऐसे में लोग मस्ती करते हुए ट्विटर पर नेहरा और सुनक के मीम्स शेयर कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, कि दोनों भाई हैं और कुंभ के मेले में कभी बिछड़ गए थे।