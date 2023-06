Pakistan Video: पाकिस्तान में बुर्का पहने लड़कियों ने पुलिस वालों को लाठी डंडे से जमकर पीटा, वीडियो वायरल

Pakistan Girl Attack on Police: पाकिस्तान में हर दिन बवाल मचा रहता है। इस्लामाबाद की लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज पर कथित हमला किया गया है। आरोप है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के लोगों ने अब्दुल अजीज पर हमला किया है। उन्होंने मस्जिद के बाहर गोलियां चलाईं, जिसके जवाब में मौलाना ने भी गोलियां दागीं। इसके बाद मौलाना किसी तरह जान बचाकर भागकर अपने मदरसे पहुंचा। इसके बाद लाल मस्जिद खुलकर पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ आ गई है।

Welcome to #Islamabad 😜😜

Islamabad’s Jamia Hafsa (Lal Masjid ) students back on streets after police operation pic.twitter.com/tsi3XykRvy