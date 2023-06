Viral Video: यात्रियों से खचाखच भरी थी ट्रेन, टॉयलेट तक जाने के लिए स्पाइडरमैन बना शख्स, जमकर वायरल हुआ वीडियो

Viral Video: भारत में ज्यादातर लोग रेल से यात्रा करते हैं। भारतीय रेल को लाइफ लाइन कहा जाता है। आज कल ट्रेन में सफर करना किसी से चुनौती से कम नहीं है। ट्रेनों में जनरल और स्लीपर कोच में इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि सफर करने में लोगों का बुरा हाल हो जाता है। भीड़ की वजह से लोगों को ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं, जिनके बारे में कभी कोई सोचा भी नहीं होता है। भीड़ की वजह से ट्रेन में टॉयलेट तक पहुंचना और वहां से वापस आना एक चुनौती है। अब इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है। ट्रेन में एक शख्स को टॉयलेट तक जाने के लिए स्पाइडरमैन बनना पड़ा। वीडियो देखकर पता लगता है कि शख्स ने टॉयलेट तक पहुंचने के लिए गजब का जुगाड़ लगाया है। आप भी वीडियो देखकर दांतों तले ऊंगली दबा लेंगे।

Got this video from my cousin who was travelling in Railway.



Here is his friend trying to make his way to the toilet. @RailMinIndia, thank you for transforming train journey into an adventure sport. pic.twitter.com/3fuHdXWS2A