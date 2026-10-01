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ऑप्टिकल इल्यूजन: क्या आपको भेड़ों के बीच दिखा खरगोश? 10 सेकंड में खोजने का चैलेंज

Fri, 02 Oct 2026 05:35 AM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Fri, 02 Oct 2026 05:35 AM IST
सार

ऑप्टिकल इल्यूजन टेस्ट: ऑप्टिकल इल्यूजन्स तस्वीरों लोगों को भ्रमित करने का काम करती हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यह साधारण तस्वीर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इस ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर में आपको भेड़ों के बीच छिपा खरगोश ढूंढना है, क्या आपकी नजर इतनी तेज है कि आप तस्वीर में उसे समय रहते खोज पाएंगे? 

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Optical illusion iq test rabbit hidden among the sheep can you find in 10 second
भेड़ों के बीच छिपा खरगोश - फोटो : AI
ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें: इंटरनेट पर इन दिनों ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरों का क्रेज काफी बढ़ गया है। इन तस्वीरों में कोई वस्तु या आकृति इस तरह छिपाई जाती है कि वह हमारी आंखों के सामने होते हुए भी आसानी से नजर नहीं आती। यही वजह है कि ऐसी पहेलियां लोगों के लिए मनोरंजन के साथ-साथ नजर और एकाग्रता को परखने का मजेदार तरीका भी बन जाती हैं। यह एक ऐसा ही खेल है, जिसमें छिपी चीजों को खोजना होता है। कई ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरों में छिपी पहेलियों को हल करना होता है, जबकि कुछ ऑप्टिकल इल्यूजन आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं। 




इस तरह की तस्वीरों को ऑप्टिकल इल्यूजन कहा जाता है। यह तस्वीरें देखने में बेहद सामान्य होती हैं, लेकिन इन तस्वीरों में कई ऐसी चीजें छिपी होती हैं। यह चीजें आंखों के सामने होने के बाद भी आसानी से दिखाई नहीं देती हैं। आज भी हम आपके लिए एक तस्वीर लेकर आए हैं, जिसमें आपको भेड़ों के बीच छिपे खरगोश को खोजना है। जिसके लिए आपके पास 10 सेकेंड का समय है।



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ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर - फोटो : Ai

ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरें लोगों के आंखों और दिमाग की परीक्षा के साथ धैर्य का भी परीक्षण करती हैं। अगर आईक्यू लेवल अच्छा है तो आपको थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन आप उलझी हुई तस्वीर और पहेलियों को सुलझा सकते हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरों में छिपी पहेलियों को  हल करने से दिमाग तेज होता है। इन तस्वीरों में मिली चुनौतियों को पूरा करने में लोगों को आनंद भी आता है। देखने में तो यह तस्वीर सामान्य है, लेकिन इसमें छिपे खरगोश को खोजना कठिन है। इसके लिए आपको थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डालना होगा। 

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ऑप्टिकल इल्यूजन पजल - फोटो : Ai

तस्वीर को गौर से देखिए, इसमें आपको कई चीजें नजर आएंगी। इन्हीं के बीच एक खरगोश बड़ी चालाकी से छिपा है, जिसे पहली नजर में पहचान पाना आसान नहीं होगा। आपके पास खरगोश को खोजने के लिए सिर्फ 10 सेकंड  हैं। इसलिए तस्वीर के हर हिस्से पर ध्यान से नजर दौड़ाइए और छोटी-से-छोटी बारीकी को भी नजरअंदाज न करें। क्या आप समय खत्म होने से पहले खरगोश को खोज पाएंगे?



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ऑप्टिकल इल्यूजन गेम्स - फोटो : Ai
अगर आपको तस्वीर में भेड़ों के बीच छिपा खरगोश नजर आ गया है, तो बहुत बढ़िया! इसका मतलब है कि आपकी नजर ने तस्वीर की छोटी-सी बारीकी को भी जल्दी पकड़ लिया। आपने बड़े और साफ दिखाई देने वाले हिस्सों के बीच छिपी चीज को पहचानने में कमाल कर दिया। लेकिन अगर आपको अभी तक खरगोश दिखाई नहीं दिया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर तस्वीर को ध्यान से देखिए और अपनी नजरों को हर हिस्से पर ले जाइए। अक्सर हमारा ध्यान तस्वीर में मौजूद बड़ी और स्पष्ट चीजों पर चला जाता है, जिसकी वजह से छोटी या छिपी हुई चीजें हमारी नजर से बच जाती हैं।
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ऑप्टिकल इल्यूजन ब्रेन टेस्ट - फोटो : Ai

इस तरह के ऑप्टिकल इल्यूजन का मजा ही यही है कि इसमें जवाब हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन उसे ढूंढने के लिए थोड़ा ज्यादा ध्यान लगाना पड़ता है। अगर आपने खरगोश को 10 सेकंड के अंदर खोज लिया, तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल को लेकर खुद को शाबाशी दे सकते हैं। अगर आप अभी तक खरगोश को नहीं खोज पाए हैं, तो इस तस्वीर में लाल घेरे में आसानी से देख सकते हैं।


 

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