फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bizarre News ›   Dogs recreat sooryavansham scene netizens reacted with funny comments and says kukurvansham viral video

डोगेश भाई ने कर दिया फिल्म सूर्यवंशम का देसी रीमेक, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

Thu, 01 Oct 2026 01:21 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Thu, 01 Oct 2026 01:21 PM IST
सार

वायरल वीडियो: सोशल मीडिया पर एक कुत्तों के ग्रुप का वीडियो सामने आया है, जिसमें उनसे सूर्यवंशम फिल्म के सीन की नकल कराई गई है।
 

विज्ञापन
Dogs recreat sooryavansham scene netizens reacted with funny comments and says kukurvansham viral video
डोगेश भाई का मजेदार वीडियो - फोटो : @desibaalaktingu

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

डोगेश भाई के मजेदार वायरल वीडियो: अमिताभ बच्चन की फिल्म सूर्यवंशम दर्शकों के बीच इतनी लोकप्रिय है कि, इसके कई डायलॉग और सीन आज मीम्स की दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक कुत्तों के ग्रुप का वीडियो सामने आया है, जिसमें उनसे 'सूर्यवंशम' फिल्म के सीन की नकल कराई गई है। इसमें ‘डोगेश भाई’ नाम से मशहूर कुत्ते ने फिल्म के एक यादगार सीन को अपने अंदाज में रीक्रिएट किया है। जिसे देखने के बाद यूजर्स हंसने को मजबूर हो गए हैं। 

विज्ञापन




सोशल मीडिया वायरल वीडियो
वायरल वीडियो में डोगेश भाई को ‘सूर्यवंशम’ के एक चर्चित सीन को मजेदार अंदाज में रीक्रिएट करते हुए दिखाया गया है। फिल्म में ठाकुर भानु प्रताप और उनके पोते के बीच के रिश्ते, भावनात्मक संवाद और ड्रामा से भरपूर सीन काफी यादगार हैं। इसी अंदाज को वीडियो में कुत्तों के साथ दोहराया गया है। कुत्तों को अलग-अलग पोशाक पहनाकर इस तरह से वीडियो तैयार किया गया कि वे फिल्म के किरदारों की तरह अभिनय करते नजर आएं। इसी वजह से इस मजेदार वर्जन को ‘कुकुरवंशम’ नाम दिया गया है।
विज्ञापन



गुरुग्राम: सड़क से कूड़ा साफ करने की ऑटोमैटिक मशीन का वीडियो वायरल, यूजर्स ने लिए मजे
विज्ञापन
विज्ञापन



देखें वीडियो-

View this post on Instagram

A post shared by Desibaalak Tingu🧿 (@desibaalaktingu)



एडिटिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक ने बढ़ाया मजा

वीडियो की खास बात ये है कि, इसमें कुत्ते को सूर्यवंशम के किरदार की तरह दिखाने की कोशिश की गई है। वह कैमरे के सामने फिल्मी अंदाज में खड़ा या पोज देता है, भौंकता है और कुछ ऐसे हाव-भाव करता है, जिन्हें फिल्म के सीन से जोड़कर दिखाया गया है। बाद में एडिटिंग, साउंड इफेक्ट और बैकग्राउंड म्यूजिक जोड़े गए, जिससे वीडियो ज्यादा मजेदार और फिल्मी लगने लगा।



वीडियो पर मजेदार कमेंट्स
डोगेश भाई के वायरल हो रहे इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है, जिसे अबतक 13 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देखा और लाइक भी किया है। वहीं वीडियो को लोग जमकर शेयर भी कर रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद कई यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स भी किए हैं। ऐसे में एक यूजर ने लिखा- खीर खाने वाली सीन भी कीजिये। दूसरे यूजर ने लिखा- कितने बिस्किट लगे भाई पूरी शूटिंग पूरी करने में। 




बता दें कि, 1999 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन की फिल्म सूर्यवंशम बॉक्स ऑफिस पर औसत रही, लेकिन टीवी पर यह सुपरहिट साबित हुई। टीवी पर बार-बार प्रसारित होने के कारण यह कल्ट क्लासिक बन गई। यूट्यूब पर भी इसके व्यूज करोड़ों में हैं।


हरियाणवी गाने पर महिला ने लगाए जबरदस्त ठुमके, डांस ने जीता लाखों लोगों का दिल, देखें वीडियो



घर के अंदर टेबल पर रेंगता दिखा करैत सांप, साइलेंट किलर का वीडियो देखकर लोगों के रोंगटे खड़े

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Bizarre News in Hindi related to Weird News - Bizarre, Strange Stories, Odd and funny stories in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Bizarre and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed