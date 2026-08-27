जन्मदिन पर पति का अनोखा सरप्राइज, केक काटते ही निकलने लगे पैसे, देखती रह गई पत्नी
पत्नी के जन्मदिन पर पति ने ऐसा अनोखा तोहफा दिया, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जन्मदिन पर मिले सरप्राइज को देखकर पत्नी भी हैरान है।
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सोशल मीडिया पर हर दिन ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इन दिनों एक इसी तरह का का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें पति का पत्नी को दिया अनोखा बर्थडे सरप्राइज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पत्नी के जन्मदिन पर पति ने ऐसा केक बनवाया, जिसके अंदर छिपा सरप्राइज देखकर वहां मौजूद लोग हैरत में पड़ गए।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वीडियो को शेयर किया गया है। इसमें एक कपल रेस्टोरेंट में बैठा हुआ दिख रहा है। उनके सामने बर्थडे केक रखा हुआ है। पत्नी को केक काटने से पहले उसके ऊपर लगा डेकोरेशन हटाने के लिए कहता है। पत्नी उसे उठाती है, तो केक के भीतर से नोटों की लंबी रील बाहर निकलने लगती है।
पहले 100 रुपये के नोटों की रील निकलती है। इसके बाद 200 और फिर 500 रुपये के नोटों की रील देखकर पत्नी की खुशी से झूम उठती है। आसपास बैठे लोग भी इस अनोखे सरप्राइज को देखकर हैरान हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर लोग पति के आइडिया की तारीफ कर रहे हैं।
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सोशल मीडिया पर वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, केक हो तो ऐसा वरना ना हो। वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक शख्स मे लिखा है कि केक हो तो ऐसा। एक अन्य ने लिखा है कि लगता है केक के नीचे एटीएम लगा हुआ है। एक लड़की ने लिखा है उसे भी ऐसा ही पति चाहिए।
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हालांकि, कुछ लोगों ने वीडियो की सच्चाई पर सवाल खड़े किए हैं। एक शख्स ने आशंका जताते हुए कहा है कि केक से निकल रहे नोट शायद नकली हो सकते हैं। बहरहाल, सच कुछ भी हो, पति का यह अनोखा सरप्राइज सोशल मीडिया पर लोग खूब पसंद कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।