जन्मदिन पर पति का अनोखा सरप्राइज, केक काटते ही निकलने लगे पैसे, देखती रह गई पत्नी

सोशल मीडिया पर हर दिन ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इन दिनों एक इसी तरह का का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें पति का पत्नी को दिया अनोखा बर्थडे सरप्राइज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पत्नी के जन्मदिन पर पति ने ऐसा केक बनवाया, जिसके अंदर छिपा सरप्राइज देखकर वहां मौजूद लोग हैरत में पड़ गए।

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