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वायरल वीडियो: तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटर को मारी टक्कर, हवा में उछली युवती, बंपर पकड़कर बचाई जान

Sat, 10 Oct 2026 12:16 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Sat, 10 Oct 2026 12:16 PM IST
सार

Viral Video: महाराष्ट्र के श्रीरामपुर में रेत से भरे ट्रक ने स्कूटर सवार युवती को टक्कर मार दी। युवती चलते ट्रक के बंपर को पकड़कर बाल-बाल बची। हादसे के बाद चालक फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने बिना नंबर प्लेट और तेज रफ्तार से चलने वाले ट्रकों पर कार्रवाई की मांग की है।
 

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Maharashtra Road Accident Woman Grabs Moving Truck Bumper to Save Her Life
टक्कर लगते ही हवा में उछली युवती - फोटो : X@hari_har_om

विस्तार
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महाराष्ट्र के श्रीरामपुर शहर में एक सड़क हादसे का वीडियो लोगों को हैरान कर रहा है। बेलापुर रोड पर रेत से भरे एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटर सवार युवती को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवती हवा में उछलकर सड़क पर गिरने लगी। इसी दौरान उसने ऐसी फुर्ती दिखाई कि उसकी जान बच गई। युवती ने चलते ट्रक का बंपर पकड़ लिया और खुद को उसके पहियों के नीचे आने से बचा लिया। इस घटना के बाद इलाके में तेज रफ्तार और बिना नंबर प्लेट वाले ट्रकों की आवाजाही को लेकर लोगों में गुस्सा है। तो आइए जानते हैं कि वीडियो में और क्या दिखाया गया है।

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टक्कर लगते ही हवा में उछली युवती
जानकारी के मुताबिक यह हादसा श्रीरामपुर के बेलापुर रोड पर हुआ। रेत से भरा ट्रक सड़क पर मुड़ रहा था। इसी दौरान सामने से स्कूटर पर आ रही युवती उसकी चपेट में आ गई। ट्रक ने स्कूटर को जोरदार टक्कर मारी, जिससे युवती उछलकर सड़क पर गिरने लगी। हादसे का यह पल बेहद खतरनाक था, क्योंकि ट्रक उस समय पूरी तरह रुका नहीं था।
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 बंपर पकड़कर बचाई अपनी जान
टक्कर के बाद युवती ट्रक के ठीक सामने गिरने वाली थी। ऐसे में उसने बिना देर किए ट्रक का बंपर पकड़ लिया। उसकी सूझबूझ और फुर्ती ने उसे बड़े हादसे का शिकार होने से बचा लिया। इसके बाद युवती खुद उठी और अपने स्कूटर को सड़क के किनारे किया। हादसे में युवती बाल-बाल बच गई। इस घटना को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ सेकंड की देरी भी कितनी भारी पड़ सकती थी।
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ड्राइवर मौके से फरार, लोगों में गुस्सा
हादसे के बाद ट्रक चालक ने युवती की मदद करने के बजाय उससे बहस करने की कोशिश की। हालांकि, जब आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और स्थिति की गंभीरता बढ़ने लगी, तो चालक वहां से फरार हो गया। इस घटना से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। चश्मदीदों के मुताबिक, ट्रक वैजापुर तालुका के महालगांव में रेत की नीलामी से जुड़ा था। बताया गया कि ट्रक पर नंबर प्लेट भी नहीं थी।


बिना नंबर प्लेट वाले ट्रकों पर कार्रवाई की मांग
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इलाके में इन दिनों बिना परमिट और तेज रफ्तार से रेत ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही बढ़ गई है। ऐसे वाहन सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं। लोगों ने श्रीरामपुर तालुका पुलिस से मांग की है कि बिना नंबर प्लेट और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अब इस मामले में लोगों की मांग है कि सड़क पर ऐसे वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं।

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