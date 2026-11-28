दुनिया में कई बार खुदाई के दौरान ऐसी चीजें मिल जाती हैं, जो इतिहास के पन्नों में छिपी कहानियों को सामने ले आती हैं। ऐसा ही कुछ पश्चिमी हंगरी के सोम्बाथेली शहर में देखने को मिला। यहां बिजली सबस्टेशन बनाने के लिए की गई खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को 2000 साल से भी ज्यादा पुराना चांदी के सिक्कों का खजाना मिला है। हैरानी की बात यह है कि यह पूरा खजाना जमीन के अंदर महज 30 से 40 सेंटीमीटर की गहराई पर दबा हुआ था। खुदाई के दौरान मिट्टी के एक छोटे से बर्तन में कुछ सिक्के मिले, जबकि बाकी सिक्के उसके आसपास जमीन में दबे हुए थे। पुरातत्वविदों ने मेटल डिटेक्टर की मदद से इन सिक्कों को खोजा। इनकी कुल संख्या 200 से ज्यादा बताई गई है और वजन दो किलोग्राम से अधिक है।

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हंगरी के नेशनल आर्कियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों के मुताबिक ये सिक्के प्राचीन सेल्टिक समुदाय से जुड़े हैं। इन्हें ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के आखिरी दौर से लेकर पहली शताब्दी की शुरुआत के बीच का माना गया है। यानी ये सिक्के करीब 2100 से 2200 साल पुराने हो सकते हैं। इन सिक्कों की एक और खासियत है। इन्हें प्राचीन यूनानी चांदी के सिक्कों की तर्ज पर तैयार किया गया था। इनका संबंध वेलेम टाइप के चांदी के सिक्कों से है। इनके एक तरफ ग्रीक देवता अपोलो का माना जाने वाला चेहरा बना है, जबकि दूसरी तरफ घोड़े पर सवार एक व्यक्ति की आकृति दिखाई देती है। इससे उस दौर में यूनानी कला और सिक्कों का सेल्टिक समुदाय पर पड़ने वाले प्रभाव का भी पता चलता है।इस खजाने की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हंगरी में पिछले करीब 50 साल में इस तरह का इतना बड़ा सिक्कों का खजाना नहीं मिला था। इससे पहले 1960 के दशक के आखिरी वर्षों में यहां इसी तरह की एक बड़ी खोज हुई थी। सिक्कों में मौजूद चांदी की कीमत ही 2000 डॉलर से ज्यादा आंकी गई है। हालांकि, ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इनकी वास्तविक अहमियत सिर्फ चांदी की कीमत से नहीं आंकी जा सकती।सबसे बड़ा सवाल यही है कि हजारों साल पहले किसी ने इतनी बड़ी मात्रा में चांदी के सिक्के जमीन में क्यों छिपाए होंगे? क्या किसी ने मुसीबत के समय अपनी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया था या फिर इन्हें किसी धार्मिक परंपरा के तहत जमीन में दबाया गया था? फिलहाल इसकी असली वजह सामने नहीं आई है। विशेषज्ञों के सामने यह भी सवाल है कि इतने कीमती सिक्के जमीन में दबाने वाला व्यक्ति इन्हें वापस लेने क्यों नहीं आया।