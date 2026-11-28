महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन से एक रेलवे कर्मचारी की लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां टिकट खिड़की पर तैनात एक कर्मचारी यात्रियों को टिकट देने की जगह मोबाइल फोन चलाता दिखाई दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद कर्मचारी के व्यवहार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यात्री ने कर्मचारी पर टिकट के लिए निर्धारित किराये से अधिक पैसे मांगने का आरोप भी लगाया है। मामले की शिकायत रेलवे अधिकारियों तक पहुंच गई है, जिसके बाद रेलवे सेवा ने जांच और जरूरी कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को टैग किया है।

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🚨 𝐒𝐄𝐑𝐈𝐎𝐔𝐒 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐋𝐀𝐈𝐍𝐓 𝐀𝐆𝐀𝐈𝐍𝐒𝐓 𝐑𝐀𝐈𝐋𝐖𝐀𝐘 𝐒𝐓𝐀𝐅𝐅 🚨 Today, around 8:25 AM, at 𝐁𝐡𝐢𝐰𝐚𝐧𝐝𝐢 𝐑𝐨𝐚𝐝 𝐑𝐚𝐢𝐥𝐰𝐚𝐲 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐞, 𝐌𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚𝐬𝐡𝐭𝐫𝐚, I witnessed extremely unacceptable behaviour at the ticket counter. The ticket vendor was busy using his mobile phone instead of attending to passengers. When passengers sought tickets, he allegedly demanded extra money and refused to issue tickets otherwise. Shockingly, other staff members were also present and allegedly busy partying inside the room near the ticket counter instead of performing their duties. 𝐈𝐬 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐡𝐨𝐰 𝐑𝐚𝐢𝐥𝐰𝐚𝐲 𝐬𝐭𝐚𝐟𝐟 𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐮𝐩𝐩𝐨𝐬𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜? The Station Master cannot escape accountability if such misconduct is happening under his supervision. I demand an 𝐢𝐦𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐭𝐞, 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐭 𝐢𝐧𝐪𝐮𝐢𝐫𝐲, identification of all responsible staff, and strict disciplinary action. Such behaviour and alleged demands for illegal extra money must not be tolerated. Please take immediate corrective action and restore accountability at Bhiwandi Road Station. @RailMinIndia @RailwaySeva @AshwiniVaishnaw @WesternRly @drmmumbaicr @gm_crly @NarendraModi @AmitShah #IndianRailways #RailwayComplaint #BhiwandiRoad #Bhiwandi #Maharashtra #PassengerRights #Corruption #Accountability #Railways — Neel Haria 🇮🇳 (@haria_neel) November 27, 2026

यह घटना 27 नवंबर की सुबह करीब 8:25 बजे की बताई जा रही है। सोशल मीडिया शख्स ने एक्स पर इसका वीडियो साझा किया है। वीडियो में टिकट खिड़की पर बैठा कर्मचारी अपने मोबाइल फोन में व्यस्त दिखाई दे रहा है। वह फोन की स्क्रीन स्क्रॉल करते हुए मुस्कुराता नजर आता है। इस दौरान टिकट लेने के लिए यात्री इंतजार कर रहे थे। वीडियो बनाने वाले यात्री का आरोप है कि कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर ध्यान देने की जगह मोबाइल चलाने में लगा हुआ था। यात्रियों की परेशानी के बावजूद वह टिकट जारी करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था।शख्स ने कर्मचारी पर सिर्फ ड्यूटी में लापरवाही बरतने का ही आरोप नहीं लगाया, बल्कि टिकट के लिए तय किराये से अधिक पैसे मांगने का दावा भी किया है। उसके मुताबिक, कर्मचारी अतिरिक्त पैसे दिए बिना यात्रियों को टिकट नहीं दे रहा था। यात्री ने यह भी आरोप लगाया कि टिकट खिड़की के आसपास मौजूद अन्य कर्मचारी भी अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा रहे थे। उन्होंने दावा किया कि कुछ कर्मचारी पास के कमरे में पार्टी करने में व्यस्त थे। शख्स ने इस स्थिति के लिए स्टेशन प्रबंधन की जवाबदेही पर भी सवाल उठाए और रेलवे प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।वीडियो और शिकायत सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद रेलवे सेवा ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी है। रेलवे सेवा ने शिकायत को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने और आवश्यक कार्रवाई के लिए उन्हें टैग किए जाने की जानकारी दी। हालांकि, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि जांच में क्या सामने आया है। न ही संबंधित कर्मचारी के खिलाफ किसी कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि हुई है। टिकट के बदले अतिरिक्त पैसे मांगने समेत यात्री की ओर से लगाए गए आरोपों की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की। लोगों का कहना है कि रेलवे स्टेशन पर टिकट लेना यात्रियों की बुनियादी जरूरत है और इसके लिए उन्हें अनावश्यक इंतजार या परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों ने भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन पर कर्मचारियों के कथित मनमाने रवैये को लेकर भी सवाल उठाए। लोगों ने रेलवे प्रशासन से मामले की गंभीरता से जांच करने और आरोप सही पाए जाने पर जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल रेलवे प्रशासन मामले की जांच कर रहा है।