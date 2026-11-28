भारत में सर्दियों का मौसम आते ही शादी-ब्याह की रौनक बढ़ जाती है। कहीं ढोल-नगाड़े बजते हैं तो कहीं शानदार सजावट और लजीज पकवानों के बीच कई दिनों तक जश्न चलता है। भारतीय शादियों में परिवार और रिश्तेदारों के साथ दोस्तों का भी खास जमावड़ा लगता है। आमतौर पर शादी में शामिल होने का मतलब होता है अपनों के साथ खुशियां बांटना, अच्छा खाना खाना और कुछ यादगार पल बिताना। लेकिन अब शादी में जाने की खुशी के साथ खर्चों की चिंता भी जुड़ने लगी है। कपड़ों से लेकर आने-जाने और गिफ्ट तक पर होने वाला खर्च मेहमानों की जेब पर भारी पड़ रहा है। इसी मुद्दे पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट खूब चर्चा में है।

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अनूप नाम के एक शख्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा की है। इसमें उन्होंने बताया कि साल 2026 में एक भारतीय शादी में शामिल होने के लिए आम मेहमान को कितना खर्च करना पड़ सकता है। उन्होंने छोटे-छोटे खर्चों का हिसाब लगाते हुए बताया कि शादी के लिए कपड़े खरीदने या तैयार करने पर करीब 2000 रुपये खर्च होते हैं। आने-जाने का किराया लगभग 1500 रुपये बैठता है, जबकि शादी में गिफ्ट देने के लिए 1000 रुपये अलग रखने पड़ते हैं। इसके अलावा रास्ते में चाय-पानी और दूसरी छोटी-मोटी चीजों पर करीब 500 रुपये खर्च हो जाते हैं। इस तरह शादी में शामिल होने के लिए कुल खर्च 5000 रुपये तक पहुंच जाता है। खास बात यह है कि इसमें दूसरे संभावित खर्च शामिल नहीं हैं।अनूप ने सिर्फ पैसों का हिसाब नहीं बताया, बल्कि शादी में मेहमानों को होने वाली परेशानियों पर भी तंज कसा। उन्होंने लिखा कि दूल्हा-दुल्हन के साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए करीब 40 मिनट तक लाइन में खड़े रहना पड़ता है। इसके बाद फोन देखते हुए जल्दी-जल्दी खाना खाना पड़ता है, क्योंकि अगले दिन सुबह फिर किसी दूसरे फंक्शन में शामिल होना होता है। अपनी बात खत्म करते हुए उन्होंने लिखा कि अब लोग शादियों में शामिल नहीं होते, बल्कि शादी के खर्चों को मैनेज करते हैं। उनकी यह बात सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आई।अनूप की पोस्ट वायरल होते ही लोगों ने कमेंट्स में अपनी राय रखनी शुरू कर दी। कई यूजर्स ने माना कि आजकल शादी में शामिल होना पहले जितना आसान और सस्ता नहीं रह गया है। एक यूजर ने लिखा कि भारतीय शादियां अब प्यार और रिश्तों का जश्न मनाने के बजाय बजट, महंगे कपड़ों और दिखावे को संभालने का जरिया बनती जा रही हैं। वहीं, एक और यूजर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि शादियां अब पहले जैसी नहीं रहीं। एक दूसरे यूजर ने इसे फ्री खाने के साथ एक फाइनेंशियल प्रोजेक्ट तक बता दिया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ वक्त बिताने की खुशी अब शेड्यूल और बजट के बीच कहीं खोती जा रही है।