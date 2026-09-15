वायरल वीडियो: पेड़ पर चढ़ने का गजब अंदाज, लड़की ने चंद पलों में नाप दी 50 फीट की ऊंचाई

करीब 50 फुट ऊंचे पेड़ की चोटी पर पहुंची लड़की का वायरल वीडियो: पेड़ पर चढ़ना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। इसके लिए शरीर का संतुलन, फुर्ती और ऊंचाई पर सहज रहने का अनुभव जरूरी है। खासकर मैदानी इलाकों में पले-बढ़े लोगों के लिए इतनी ऊंचाई तक पेड़ पर चढ़ना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन अगर कोई इंसान करीब 50 फुट ऊंचे पेड़ की चोटी पर कुछ पल ही में पहुंच जाए तो आप उसे क्या कहेंगे। हाल ही में सोशल मीडिया पर हिमाचल से एक लड़की का वीडियो सामने आया है, जिसमें वह कुछ ही मिनटों में करीब 50 फीट ऊंचे पेड़ पर बेहद आसानी से चढ़ती नजर आ रही है।

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