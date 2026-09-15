वायरल वीडियो: पेड़ पर चढ़ने का गजब अंदाज, लड़की ने चंद पलों में नाप दी 50 फीट की ऊंचाई
वायरल वीडियो: सोशल मीडिया पर हिमाचल की एक लड़की का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें वह कुछ ही मिनटों में कई फीट ऊंचे पेड़ पर बेहद आसानी से चढ़ती नजर आ रही है। उसके पेड़ पर चढ़ने का अंदाज ऐसा है, मानो पेड़ की डालियां सीढ़ियों में बदल गई हों।
विस्तार
करीब 50 फुट ऊंचे पेड़ की चोटी पर पहुंची लड़की का वायरल वीडियो: पेड़ पर चढ़ना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। इसके लिए शरीर का संतुलन, फुर्ती और ऊंचाई पर सहज रहने का अनुभव जरूरी है। खासकर मैदानी इलाकों में पले-बढ़े लोगों के लिए इतनी ऊंचाई तक पेड़ पर चढ़ना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन अगर कोई इंसान करीब 50 फुट ऊंचे पेड़ की चोटी पर कुछ पल ही में पहुंच जाए तो आप उसे क्या कहेंगे। हाल ही में सोशल मीडिया पर हिमाचल से एक लड़की का वीडियो सामने आया है, जिसमें वह कुछ ही मिनटों में करीब 50 फीट ऊंचे पेड़ पर बेहद आसानी से चढ़ती नजर आ रही है।
सोशल मीडिया वायरल वीडियो
वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि, लड़की हाथ-पैरों का संतुलन बनाते हुए बेहद तेजी से करीब 50 फीट ऊंचे चीड़ के पेड़ पर चढ़ती नजर आ रही है। कुछ ही पलों में वह पेड़ की चोटी तक पहुंच जाती है और वहां जाकर कैमरे की ओर देखकर हाथ भी हिलाती है। खास बात यह है कि लड़की पारंपरिक सूट पहने हुए भी इतनी सहजता से पेड़ पर चढ़ती है कि उसका अंदाज देखकर लोग हैरान रह जाते हैं।
यहां देखें वीडियो-
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वीडियो पर लोगों के रिएक्शन
चंद पलों में करीब 50 फीट ऊंचे पेड़ की ऊंचाई नापने वाली लड़की के इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है, जिसके वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। ऐसे में एक शख्स ने लिखा- मैंने आपको क्वीन ऑफ ट्री के तौर पर स्वीकार कर लिया है। दूसरे शख्स ने लिखा- ओलंपिक दीदी। वहीं कई यूजर्स ने उन्हें सुरक्षित रहने की सलाह भी दी है।
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पहले भी दिखा चुकी है पेड़ पर चढ़ने का हुनर
बता दें कि, लड़की ने पहली बार ऐसा कारनामा नहीं किया है। उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऐसे कई वीडियो मौजूद हैं, जिनमें वह बेहद फुर्ती के साथ देखते ही देखते पेड़ों पर चढ़ती नजर आती है। इन वीडियो से साफ है कि पेड़ पर तेजी से चढ़ना उसके लिए कोई नई बात नहीं है।